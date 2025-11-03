Reklamy w ChatGPT wkrótce staną się faktem
ChatGPT jest najpopularniejszą usługą AI na świecie. To jednak nie oznacza, że jest dochodowy.
Można wręcz powiedzieć, że sytuacja wygląda dość mało ciekawie. Co prawda OpenAI może się pochwalić aż 800 milionami użytkowników ChatGPT, jednak zaledwie 5% z nich płaci za abonament. Cała reszta to darmowi użytkownicy usługi. Tym samym aż 70% przychodów firmy pochodzi od osób, które wykupiły abonament. I chociaż mowa tu o astronomicznej kwocie 13 miliardów dolarów, to mówimy tu o przychodach, a nie zyskach.
ChatGPT z reklamami
Oczywiście, OpenAI jest obecnie wyceniane na 500 miliardów dolarów. To jednak głównie wycena spekulacyjna, bazująca na bańce AI. Tak naprawdę firma poszukuje stabilnego i pewnego źródła dochodu. Tym mają być reklamy. Oczywiście można by zadać pytanie: czy ich obecność nie obniży wiarygodności ChatGPT w oczach użytkowników? Otóż niekoniecznie.
Niektórzy użytkownicy zakładają już, że odpowiedzi ChatGPT są klasyfikowane na podstawie sponsoringu i że firma sprzedaje reklamy, jak wynika z badań fokusowych OpenAI. Niektórzy pracownicy wykorzystali te ustalenia, aby promować dodawanie reklam.
Jak widać, wedle ustaleń OpenAI użytkownicy już teraz podejrzewają tego typu działania. Więc ich oficjalne wprowadzenie nie byłoby problemem. Miejmy tylko nadzieję, że będą one stosownie oznaczone.