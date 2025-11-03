Reklamy w ChatGPT wkrótce staną się faktem

Można wręcz powiedzieć, że sytuacja wygląda dość mało ciekawie. Co prawda OpenAI może się pochwalić aż 800 milionami użytkowników ChatGPT, jednak zaledwie 5% z nich płaci za abonament. Cała reszta to darmowi użytkownicy usługi. Tym samym aż 70% przychodów firmy pochodzi od osób, które wykupiły abonament. I chociaż mowa tu o astronomicznej kwocie 13 miliardów dolarów, to mówimy tu o przychodach, a nie zyskach.

Dalsza część tekstu pod wideo

ChatGPT z reklamami

Oczywiście, OpenAI jest obecnie wyceniane na 500 miliardów dolarów. To jednak głównie wycena spekulacyjna, bazująca na bańce AI. Tak naprawdę firma poszukuje stabilnego i pewnego źródła dochodu. Tym mają być reklamy. Oczywiście można by zadać pytanie: czy ich obecność nie obniży wiarygodności ChatGPT w oczach użytkowników? Otóż niekoniecznie.

Niektórzy użytkownicy zakładają już, że odpowiedzi ChatGPT są klasyfikowane na podstawie sponsoringu i że firma sprzedaje reklamy, jak wynika z badań fokusowych OpenAI. Niektórzy pracownicy wykorzystali te ustalenia, aby promować dodawanie reklam.