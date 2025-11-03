Oszuści wzięli się za Profil Zaufany. Wydano ostrzeżenie

Policja alarmuje w najnowszym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej o nowym zagrożeniu, jakie czeka na uczciwych obywateli w sieci. Przestępcy rozsyłają e-maile, wyglądające jak wiadomości z Profilu Zaufanego.

Zignorujcie takiego e-maila i nie oddzwaniajcie

W treści takiego maila umieszczają informacje o tym, że zalogowano się z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego, na który należy oddzwonić. Nie trudno się domyślić, że zdezorientowany odbiorca takiego maila pierwsze co, to chwyta za słuchawkę i oddzwania. Ale to dopiero początek historii zmyślonej przez oszustów - rozmówca słyszy, że ktoś skradł jego dane na Profilu Zaufanym i zaraz skontaktuje się z nim bank.

Jak się można domyślić, w rzeczywistości wcale nie oddzwania do niego bank, ale ktoś podszywający się pod pracownika banku, który ma jeden cel - nakłonienie uczciwego odbiorcę do wykonania szeregu przelewów. Najczęściej oszust opowiada "bajkę" o tym, jak to pieniądze są zagrożone i w celu ich zabezpieczenia należy przelać je na "konto techniczne".

Jak się chronić? Policja podpowiada: