Bezpieczeństwo

Oszuści wzięli się za Profil Zaufany. Wydano ostrzeżenie

Policja ostrzega przed oszukańczą kampanią podszywającą się tym razem pod Profil Zaufany. Oddzwonienie na numer podany w takim e-mailu może skończyć się utratą wszystkich oszczędności. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:07
Policja alarmuje w najnowszym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej o nowym zagrożeniu, jakie czeka na uczciwych obywateli w sieci. Przestępcy rozsyłają e-maile, wyglądające jak wiadomości z Profilu Zaufanego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zignorujcie takiego e-maila i nie oddzwaniajcie

W treści takiego maila umieszczają informacje o tym, że zalogowano się z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego, na który należy oddzwonić. Nie trudno się domyślić, że zdezorientowany odbiorca takiego maila pierwsze co, to chwyta za słuchawkę i oddzwania. Ale to dopiero początek historii zmyślonej przez oszustów - rozmówca słyszy, że ktoś skradł jego dane na Profilu Zaufanym i zaraz skontaktuje się z nim bank.

Jak się można domyślić, w rzeczywistości wcale nie oddzwania do niego bank, ale ktoś podszywający się pod pracownika banku, który ma jeden cel - nakłonienie uczciwego odbiorcę do wykonania szeregu przelewów. Najczęściej oszust opowiada "bajkę" o tym, jak to pieniądze są zagrożone i w celu ich zabezpieczenia należy przelać je na "konto techniczne". 

Jak się chronić? Policja podpowiada:

  1. Warto sprawdzać zawsze dokładnie adres nadawcy maila - nawet drobna różnica w znakach ma znaczenie i świadczy o próbie oszustwa.
  2. Nie oddzwaniaj na numery z wiadomości. Warto wyrobić sobie taki nawyk - z perspektywie czasu bardzo nam się to opłaci.
  3. Nie działaj w pośpiechu i bez namysłu - oszuści chcą stworzyć wrażenie presji czasu, aby nakłonić nas do nieprzemyślanych decyzji.
telepolis
profil zaufany oszustwo na pracownika banku oszustwo telefoniczne oszustwo na bankowca telefon oszustwo Profil Zaufany oszustwo
Zródła zdjęć: Vigen M / Shutterstock
Źródła tekstu: policja.pl