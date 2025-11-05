Wiadomości

T-Mobile wkracza z 5G Bardziej w nowe miejsca. Wzmocnił też zasięg

Sieć 5G Bardziej w T-Mobile rośnie, a co tydzień zasięg zwiększa się o kolejne stacje bazowe, a także nowe miasta. Pierwsze dni listopada przynoszą kolejne lokalizacje.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile wkracza z 5G Bardziej w nowe miejsca. Wzmocnił też zasięg

T-Mobile co tydzień w środę chwali się postępami w rozbudowie 5G Bardziej, czyli zwiększaniem zasięgu szybkiego 5G w paśmie C. Od zeszłego tygodnia operator włączył swoją usługę na kolejnych 21 stacjach bazowych. To mniej niż w poprzednim tygodniu, gdy informował o 40 nowych obiektach, ale nie zmienia to faktu, że 5G Bardziej nieustannie się rozwija, a usługa jest już dostępna na 4448 stacjach bazowych w całej Polsce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przełom października i pierwsze dni listopada pozwoliły T-Mobile dotrzeć z zasięgiem 5G Bardziej do dwóch nowych miejscowości: Małkini i Łambinowic. Od teraz ich mieszkańcy mogą sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi – i naprawdę warto, bo światłowodowe prędkości w smartfonie robią duże wrażenie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon DOOGEE Blade 10 Ultra 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny
Smartfon DOOGEE Blade 10 Ultra 8/256GB 6.56" 90Hz Czarny
0 zł
749 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Smartfon VIVO Y19s 6/128GB 6.68" 90Hz Czarny
Smartfon VIVO Y19s 6/128GB 6.68" 90Hz Czarny
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi A5 3/64GB 6.88" 120Hz Niebieski
0 zł
334 zł - najniższa cena
Kup teraz 334 zł
Advertisement

Operator wzmocnił także sygnał 5G w paśmie C w miastach, gdzie usługa 5G Bardziej była już wcześniej dostępna. Lepszą jakość sygnału powinni zauważyć mieszkańcy Brzeska, Jarocina, Jaworzna, Lubina, Płocka, Radomia i Tczewa.

T-Mobile wkracza z 5G Bardziej w nowe miejsca. Wzmocnił też zasięg

W sumie, jak wylicza T-Mobile, sygnał 5G Bardziej dociera do ponad połowy populacji Polski. Operator rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C głównie w większych miastach i miejscowościach, ale jak widać po Łambinowicach, nie zapomina też o lokalizacjach z mniejszą liczbą mieszkańców.

Czy wiecie, że do końca roku zostało tylko 56 dni? Myślicie, że to czas, by zwolnić i czekać na nowy rok? Nic bardziej mylnego! W T-Mobile nie czekamy na nowy rok z postanowieniami! Działamy tu i teraz, by Twoje połączenie docierało do każdego zakątka Polski! Dlatego nieustannie rozwijamy naszą sieć

– przechwala się operator na platformie X.

T-Mobile Polska zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej w paśmie C gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania.

Image
telepolis
T-Mobile 5G w T-Mobile zasięg 5G t-mobile zasięg t-mobile 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej
Zródła zdjęć: Telepolis.pl