T-Mobile wkracza z 5G Bardziej w nowe miejsca. Wzmocnił też zasięg

T-Mobile co tydzień w środę chwali się postępami w rozbudowie 5G Bardziej, czyli zwiększaniem zasięgu szybkiego 5G w paśmie C. Od zeszłego tygodnia operator włączył swoją usługę na kolejnych 21 stacjach bazowych. To mniej niż w poprzednim tygodniu, gdy informował o 40 nowych obiektach, ale nie zmienia to faktu, że 5G Bardziej nieustannie się rozwija, a usługa jest już dostępna na 4448 stacjach bazowych w całej Polsce.

Przełom października i pierwsze dni listopada pozwoliły T-Mobile dotrzeć z zasięgiem 5G Bardziej do dwóch nowych miejscowości: Małkini i Łambinowic. Od teraz ich mieszkańcy mogą sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi – i naprawdę warto, bo światłowodowe prędkości w smartfonie robią duże wrażenie.

Operator wzmocnił także sygnał 5G w paśmie C w miastach, gdzie usługa 5G Bardziej była już wcześniej dostępna. Lepszą jakość sygnału powinni zauważyć mieszkańcy Brzeska, Jarocina, Jaworzna, Lubina, Płocka, Radomia i Tczewa.

W sumie, jak wylicza T-Mobile, sygnał 5G Bardziej dociera do ponad połowy populacji Polski. Operator rozbudowuje zasięg 5G w paśmie C głównie w większych miastach i miejscowościach, ale jak widać po Łambinowicach, nie zapomina też o lokalizacjach z mniejszą liczbą mieszkańców.

Czy wiecie, że do końca roku zostało tylko 56 dni? Myślicie, że to czas, by zwolnić i czekać na nowy rok? Nic bardziej mylnego! W T-Mobile nie czekamy na nowy rok z postanowieniami! Działamy tu i teraz, by Twoje połączenie docierało do każdego zakątka Polski! Dlatego nieustannie rozwijamy naszą sieć – przechwala się operator na platformie X.