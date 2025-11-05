Gracze nie lubią remasterów. Remake'i sprzedają się dwa razy lepiej

Brytyjska grupa Ampere Analysis postanowiła przeanalizować rynek gier wideo, skupiając się na tzw. remasterach i remake'ach wydanych w latach 2024-2025. Według zebranych danych przyciągnęły one łącznie 72,4 miliona graczy na platformach Xbox, PlayStation i Steam. A konsumenci wydali na nie 1,4 miliarda dolarów (ok. 5,2 miliarda złotych), obejmujących zarówno zakup pełnych wersji gier, jak i mikropłatności.

Jednym z najlepszych remasterów okazał się TES IV: Oblivion

W raporcie przeanalizowano 42 tytuły - 15 remake'ów i 27 remasterów. Średnie globalne wydatki na remake okazały się ponad dwukrotnie wyższe niż na remaster, osiągając stosunek 2,2:1. Ampere zaznacza jednak, że choć dane potwierdzają, iż remake'i mogą skutecznie odświeżyć klasyczne marki i przyciągnąć nowych odbiorców, to wymagają one znacznie większych nakładów na rozwój, marketing i czas produkcji.

Z kolei remastery, jak wskazuje analiza, zapewniają szybszy czas realizacji i niższe koszty, ale zwykle generują mniejsze zaangażowanie graczy. Są jednak wyjątki od tej reguły - jednym z nich jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które osiągnęło szczytowy poziom 180 milionów dolarów wydatków konsumenckich oraz 7 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na PlayStation, Xbox i Steam.