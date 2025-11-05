Gry

Gracze nie lubią remasterów. Remake'i sprzedają się dwa razy lepiej

Potwierdzono to, czego spodziewało się wielu. Gracze lepiej reagują na zrobione od podstaw stare gry, niż tylko szybkie i powierzchowne odświeżenia.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Gracze nie lubią remasterów. Remake'i sprzedają się dwa razy lepiej

Brytyjska grupa Ampere Analysis postanowiła przeanalizować rynek gier wideo, skupiając się na tzw. remasterach i remake'ach wydanych w latach 2024-2025. Według zebranych danych przyciągnęły one łącznie 72,4 miliona graczy na platformach Xbox, PlayStation i Steam. A konsumenci wydali na nie 1,4 miliarda dolarów (ok. 5,2 miliarda złotych), obejmujących zarówno zakup pełnych wersji gier, jak i mikropłatności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jednym z najlepszych remasterów okazał się TES IV: Oblivion

W raporcie przeanalizowano 42 tytuły - 15 remake'ów i 27 remasterów. Średnie globalne wydatki na remake okazały się ponad dwukrotnie wyższe niż na remaster, osiągając stosunek 2,2:1. Ampere zaznacza jednak, że choć dane potwierdzają, iż remake'i mogą skutecznie odświeżyć klasyczne marki i przyciągnąć nowych odbiorców, to wymagają one znacznie większych nakładów na rozwój, marketing i czas produkcji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
The Thing: Remastered Gra PS5
The Thing: Remastered Gra PS5
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft Deluxe Edition Gra NINTENDO SWITCH
Tomb Raider IV-VI Remastered Starring Lara Croft Deluxe Edition Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Let's Sing 2026 + 2 Mikrofony Gra XBOX SERIES X
Let's Sing 2026 + 2 Mikrofony Gra XBOX SERIES X
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Advertisement

Z kolei remastery, jak wskazuje analiza, zapewniają szybszy czas realizacji i niższe koszty, ale zwykle generują mniejsze zaangażowanie graczy. Są jednak wyjątki od tej reguły - jednym z nich jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, które osiągnęło szczytowy poziom 180 milionów dolarów wydatków konsumenckich oraz 7 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na PlayStation, Xbox i Steam.

Gracze nie lubią remasterów. Remake'i sprzedają się dwa razy lepiej

Katie Holt, starsza analityczka w Ampere Analysis, podkreśla, że w obliczu rosnących kosztów produkcji gier i nowych marek wydawcy coraz chętniej sięgają po swoje archiwa, by realizować tańsze i mniej ryzykowne projekty. Decyzja o stworzeniu pełnego remake’u lub prostszego remastera zależy jednak od wielu czynników, takich jak plan rozwoju marki, ryzyko inwestycyjne, wiek pierwowzoru czy wsparcie platform.

Image
telepolis
gaming gry Remake Remaster
Zródła zdjęć: Bioware, Ampere Analysis
Źródła tekstu: VGC, Ampere Analysis, oprac. własne