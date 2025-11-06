Santander ostrzega klientów. Sprawa jest poważna i dotyczy pieniędzy

Znów chcą zabrać nasze pieniądze

A sprawa, która dotyczy bezpośrednio naszych pieniędzy, jest poważna. Nic zatem dziwnego, że po przeczytaniu tej wiadomości na stronie banku, klientom Santandera powinna zapalić się w głowie czerwona lampka. Od tego są te wszystkie komunikaty, aby na nowo obudzić czujność. Zignorowanie wskazówek, które daje nam bank, może doprowadzić użytkowników do poważnych strat.

Santander po raz kolejny dostał od swoich klientów sygnały, że namnożyły się po raz kolejny telefony od osób, które podają się za doradców banku. Mamy do czynienia z kolejną falą oszustw na wyłudzenie danych i pieniędzy.

Dzisiaj "bezpieczne" wcale nie oznacza bezpiecznego

Jeśli dzwoni do Ciebie ktoś, kto podaje się za pracownika banku i namawia do pobrania "bezpiecznej" aplikacji banku lub przelania pieniędzy na "bezpieczne" konto - nie rób tego! ostrzega bank Santander.

Rzekomą przyczyną kontaktu może być awaria techniczna, atak hakerski, blokada karty lub konta bankowego, propozycja inwestycji itp. Niestety, to jedynie manipulacja. Nie wykonuj poleceń dzwoniącej osoby. Samodzielnie wybierz numer na klawiaturze telefonu albo zadzwoń bezpośrednio z aplikacji. Masz także możliwość poproszenia doradcy o potwierdzenie tożsamości przez aplikację mobilną.

Pamiętaj: