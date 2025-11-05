Wiadomości

Tysiące pracowników giganta technologicznego trafi na bruk

Firma, której zawdzięczamy komputery klasy PC, właśnie zapowiedziała zwolnienia. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:12
0
Mowa rzecz jasna o IBM. To twierdzi, że zamierza zredukować zatrudnienie o niewielki, jednocyfrowy procent. Brzmi to dość niewinnie, jednak pamiętajmy, że firma zatrudnia 270 tysięcy osób. Tym samym 1% przekłada się na 2700 miejsc pracy. A przecież równie dobrze może tu chodzić o 9% zatrudnionych, co oznaczałoby, że pracę straci ponad 24 tysiące osób.

Redukcja zatrudnienia w IBM

Żaden z tych scenariuszy nie brzmi zbyt optymistycznie — zwłaszcza dla zwolnionych pracowników. Redukcja ma nastąpić już w czwartym kwartale, chociaż najprawdopodobniej mowa tu o roku fiskalnym. Warto także dodać, że wedle zapewnień IBM zatrudnienie w USA utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Można więc założyć, że pracę stracą pracownicy z innych rynków. Warto tu dodać, że sam gigant chwali się, że ma swoje biura w ponad 170 krajach. 

Warto dodać, że to już kolejna duża redukcja w ostatnim czasie. We wrześniu 2024 roku pracę straciło od 8 do 10 tysięcy pracowników, natomiast w marcu 2025 roku do 5 do 7 tysięcy.  Niestety, dane nie są zbyt dokładne, czemu trudno się dziwić w takiej sytuacji.

