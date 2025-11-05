Tysiące pracowników giganta technologicznego trafi na bruk

Mowa rzecz jasna o IBM. To twierdzi, że zamierza zredukować zatrudnienie o niewielki, jednocyfrowy procent. Brzmi to dość niewinnie, jednak pamiętajmy, że firma zatrudnia 270 tysięcy osób. Tym samym 1% przekłada się na 2700 miejsc pracy. A przecież równie dobrze może tu chodzić o 9% zatrudnionych, co oznaczałoby, że pracę straci ponad 24 tysiące osób.

Redukcja zatrudnienia w IBM

Żaden z tych scenariuszy nie brzmi zbyt optymistycznie — zwłaszcza dla zwolnionych pracowników. Redukcja ma nastąpić już w czwartym kwartale, chociaż najprawdopodobniej mowa tu o roku fiskalnym. Warto także dodać, że wedle zapewnień IBM zatrudnienie w USA utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Można więc założyć, że pracę stracą pracownicy z innych rynków. Warto tu dodać, że sam gigant chwali się, że ma swoje biura w ponad 170 krajach.