Zastaw pułapkę na oszusta telefonicznego. Jedno zdanie i wsio

Oszuści robią rzeczy jak z filmów Science Fiction. Normalnie strach się bać

Deepfake'owe oszustwa stają się coraz bardziej zaawansowane i niebezpieczne. Technologia sztucznej inteligencji pozwala cyberprzestępcom na klonowanie głosów i twarzy, aby podczas rozmów podawać się za bliskich nam ludzi, pracowników banków lub innych zaufanych osób. Jednak eksperci ds. cyberbezpieczeństwa odkryli niezwykle prostą metodę na złapanie takiego oszusta – jedno dyskretne pytanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wystarczy jeden prosty chwyt

Steve Grobman, dyrektor techniczny firmy McAfee zajmującej się oprogramowaniem do ochrony konsumentów, ujawnił genialnie prosty schemat weryfikacji tożsamości. Jeśli ktoś do ciebie dzwoni, szczególnie pretendując do bycia członkiem rodziny, możesz zadać mu pytanie, na które odpowiedź zna tylko prawdziwa osoba.

Przykładowo, jeśli dzwoni twój małżonek, możesz zapytać: "Co jedliśmy wczoraj na kolację?" lub "Jakie mydło mi poleciłeś?" To pytanie powinno być na tyle codzienne i dyskretne, że oszust nie będzie w stanie go przewidzieć, chyba że ma dostęp do bardzo intymnych informacji z twojego życia.

Klucz do skuteczności tej metody polega na wyborze pytania, które nie pojawiłoby się w mediach społecznościowych ani w publicznych źródłach. Jeśli osoba, z którą chcesz weryfikować tożsamość, chętnie dzieli się osobistymi szczegółami online, zastanów się nad wyborem bardziej prywatnych zagadnień. Chodzi o stworzenie swoistego hasła weryfikacyjnego, które zadziałałoby jako bezpieczna bramka potwierdzająca rozmowę z prawdziwą osobą.

To podejście przypomina tradycyjną praktykę ustanawiania wcześniej umówionego hasła lub frazy bezpieczeństwa między członkami rodziny. W przypadku wątpliwości możesz zadać nawet kilka takich pytań, stopniowo podnosząc poziom konkretności, aby mieć pewność, że faktycznie rozmawiasz z właściwą osobą, a nie z oszustem ukrytym za zaawansowaną technologią deepfake.

No i dzwoń do diaska

Pamiętaj też, że nie musisz kontynuować rozmowy przychodzącej. Rozłącz się, zrzucając winę na problemy techniczne i dzwoń do bliskiej osoby, by upewnić się, że to z nią faktycznie rozmawiasz. Oszust jedynie udaje, że kontaktuje się z konta czy numeru telefonu znanej nam osoby — nie ma jej telefonu w rękach i mamy otwartą furtkę do kontaktu.