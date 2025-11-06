Płatności bezgotówkowe

PKO BP i Allegro szykują wielkie ogłoszenie. To ma być nowy rozdział

PKO BP łączy siły z Allegro. Co powstanie w ramach współpracy dwóch tak dużych podmiotów?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:22
1
Allegro organizuje konferencję prasową. Ta odbędzie się w przyszłym tygodniu. Chociaż szczegóły nie są znane, to wiemy, że uczestniczyć będą w niej też przedstawiciele PKO BP, a w trakcie wydarzenia mamy poznać "zupełnie nowy rozdział w europejskiej bankowości". Co to oznacza?

Po raz pierwszy w Polsce dochodzi do pełnej integracji banku i platformy e-commerce, która łączy świat zakupów, płatności i finansowania w jedno spójnie doświadczenie klienta.

czytamy w zapowiedzi.

PKO BP wspólnie z Allegro

Współpraca PKO BP i Allegro nie jest żadną tajemnicą. Obie firmy już kilka miesięcy temu podpisały w tej sprawie list intencyjny. Szczegóły nie były znane, ale sprawa wydaje się dość prosta. Na platformie e-commerce prawdopodobnie zadebiutują nowe usługi finansowe, zintegrowane z innymi produktami oraz usługami (tzw. embedded finance).

Już wcześniej Allegro współpracowało na tym polu z bankiem Aion. Dzięki połączonym siłom obu marek powstały rachunki Allegro Cash. Te jednak zostały niedawno zamknięte, podobnie jak sama usługa. Tym razem możemy spodziewać się czegoś podobnego, ale we współpracy z PKO BP. Niedawno platforma e-commerce zastrzegła znaki towarowe Allegro KLIK oraz a KLIK. Być może tak właśnie będą nazywać się nowe usługi.

telepolis
allegro PKO BP allegro cash Allegro KLIK
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl, oprac. własne