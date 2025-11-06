PKO BP i Allegro szykują wielkie ogłoszenie. To ma być nowy rozdział
Allegro organizuje konferencję prasową. Ta odbędzie się w przyszłym tygodniu. Chociaż szczegóły nie są znane, to wiemy, że uczestniczyć będą w niej też przedstawiciele PKO BP, a w trakcie wydarzenia mamy poznać "zupełnie nowy rozdział w europejskiej bankowości". Co to oznacza?
Po raz pierwszy w Polsce dochodzi do pełnej integracji banku i platformy e-commerce, która łączy świat zakupów, płatności i finansowania w jedno spójnie doświadczenie klienta.
PKO BP wspólnie z Allegro
Współpraca PKO BP i Allegro nie jest żadną tajemnicą. Obie firmy już kilka miesięcy temu podpisały w tej sprawie list intencyjny. Szczegóły nie były znane, ale sprawa wydaje się dość prosta. Na platformie e-commerce prawdopodobnie zadebiutują nowe usługi finansowe, zintegrowane z innymi produktami oraz usługami (tzw. embedded finance).
Już wcześniej Allegro współpracowało na tym polu z bankiem Aion. Dzięki połączonym siłom obu marek powstały rachunki Allegro Cash. Te jednak zostały niedawno zamknięte, podobnie jak sama usługa. Tym razem możemy spodziewać się czegoś podobnego, ale we współpracy z PKO BP. Niedawno platforma e-commerce zastrzegła znaki towarowe Allegro KLIK oraz a KLIK. Być może tak właśnie będą nazywać się nowe usługi.