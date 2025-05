Allegro szykuje nowe usługi. Stworzy je z PKO BP

PKO BP razem z Allegro

Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC

Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC

Do niedawna dostępny był również rachunek Allegro Cash, stworzony we współpracy z Aion Bankiem, ale ten nie spełnił oczekiwań i użytkownikom wypowiedziano umowy. Prawdopodobnie usługa zostanie uruchomiona ponownie, ale właśnie we współpracy z PKO BP.