Millennium rzuca rękawicę. Zapłacisz zegarkiem, obrączką i brelokiem

Nowości w Banku Millennium

Bank Millennium ogłosił sporą nowość dla swoich klientów. Chodzi o płatności zbliżeniowe. Bank wprowadził aż sześć nowych usług, które pozwolą płacić za zakupy przeróżnymi gadżetami ubieralnymi (tzw. wearables).

Na liście znalazły się długo wyczekiwane Xiaomi Pay oraz Zepp Pay (znane z zegarków Amazfit). Do tego dochodzi Swatch Pay. Bank dorzucił też mniej znane w Polsce, ale dające duże możliwości platformy: Fidesmo Pay, Digiseq Pay i Tappy Pay.

Klienci banku mogą teraz płacić nie tylko telefonem czy popularnymi zegarkami Garmina i Apple'a. Nowe usługi otwierają drogę dla całej gamy urządzeń. Zapłacisz teraz inteligentnym pierścionkiem (obrączką), opaską fitness czy nawet brelokiem do kluczy. Wystarczy, że gadżet ma NFC i wspiera jedną z wymienionych wyżej platform.

Jak to działa?

Żeby zacząć, trzeba dodać swoją kartę płatniczą do dedykowanej aplikacji. Chodzi o apkę powiązaną z danym urządzeniem (np. Zepp dla Amazfit lub Mi Fitness dla Xiaomi). Potem w sklepie wystarczy zbliżyć gadżet do terminala. Działa to dokładnie tak samo, jak płatność telefonem. Czasem terminal poprosi o PIN, ale to zależy od kwoty lub ustawień bezpieczeństwa.

Jest jednak mały haczyk. Nie wszystkie usługi działają z każdą kartą. Klienci z kartami Mastercard mają pełen wybór. Natomiast usługi Digiseq Pay, Tappy Pay i Zepp Pay działają tylko z Mastercard. Pozostałe (Xiaomi, Swatch, Fidesmo) obsługują zarówno karty Visa, jak i Mastercard.

Po co komu pierścionek do płacenia?

Bank Millennium chwali się, że rynek "wearables" rośnie bardzo szybko. Klienci szukają wygody.

Rynek urządzeń ubieralnych rozwija się niezwykle dynamicznie, a klienci coraz chętniej sięgają po rozwiązania, które łączą funkcjonalność z wygodą. Chcemy być częścią tej zmiany, dlatego udostępniamy nowe metody płatności zbliżeniowych, które pozwalają płacić zegarkiem, pierścionkiem czy brelokiem tak samo wygodnie i bezpiecznie, jak telefonem. Tomasz Perski, kierownik Zespołu Rozwoju Rozwiązań dla Klienta – Karty i płatności w Banku Millennium

Naszym celem jest oferowanie klientom nowoczesnych rozwiązań płatniczych, które mogą być alternatywą dla tradycyjnej karty plastikowej, ale również dla telefonu. Wiemy, że liczy się prostota, dlatego umożliwiamy aktywację płatności w aplikacjach ulubionych urządzeń i szybkie, bezpieczne transakcje zbliżeniowe. To oszczędność czasu i pełna wygoda przy codziennych zakupach. Szymon Kuchciak, dyrektor Wydziału Kart Płatniczych w Banku Millennium

Bank przypomina, że ma już sporą bazę klientów "mobilnych". To ponad 2,7 miliona osób. Nowe usługi dołączają do znanych już portfeli: Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay czy Garmin Pay. Dostępny jest też oczywiście zbliżeniowy BLIK.