Z tej funkcji WhatsAppa skorzystamy wszyscy. Wystarczy jeden klik

Funkcja "Ścisłych ustawień konta" na WhatsAppie

Co prawda, jest ona jeszcze wciąż w fazie rozwoju, ale jest to naprawdę przydatny kierunek zmian, który powinien obchodzić większość z nas. To naprawdę dobra wiadomość, że WhatsApp pracuje nad tego typu funkcją, która pozwoli użytkownikom włączyć wiele ustawień prywatności i bezpieczeństwa za pomocą wyłącznie jednego dotknięcia. O tym, że prace nad tego typu funkcją trwają donosi serwis WABetaInfo. W pierwszej kolejności pojawi się wersja na urządzenia z Androidem.

Funkcja ta została zaprojektowana dla wszystkich tych użytkowników, którzy obawiają się, że mogą zostać ofiarami cyberataku. Jej główną zaletą jest to, że umożliwia ona szybką zmianę wielu ustawień bezpieczeństwa.

Po jej aktywacji, pliki multimedialne i załączniki od nieznanych nadawców zostaną zablokowane, podgląd linków zostanie wyłączony, połączenia od nieznanych nadawców zostaną wyciszone, a zaproszenia do grup zostaną ograniczone do kontaktów. Brzmi jak bajka? Trzeba przyznać, że trochę tak.

Ale to nie koniec zalet tej funkcji. Umożliwi ona także dwuetapową weryfikację, ochroni adres IP podczas połączeń i powiadomi go, w momencie kiedy kod bezpieczeństwa kontaktu ulegnie zmianie w ramach szyfrowanego od początku do końca czatu.