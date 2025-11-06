Aplikacje

Nowa usługa w mObywatelu. Przydatna rzecz na niepewne czasy

Aplikacja mObywatel zyskała nową funkcję. Pozwala wygodnie zapisać się na darmowe szkolenia obronne.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:44
MC i MON zapraszają na darmowe szkolenie

Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Obrony Narodowej połączyły siły. Efektem jest nowa usługa w aplikacji mObywatel. Teraz ponad 10 milionów Polaków może łatwo zapisać się na darmowe szkolenia obronne.

Spokojnie, to nie jest pobór do wojska. Szkolenia są dobrowolne, darmowe i nie kończą się przysięgą. Mają charakter instruktażowy. To po prostu szansa na zdobycie praktycznej wiedzy, która może się przydać w różnych sytuacjach.

Zajęcia trwają zwykle jeden dzień (8 godzin) i odbywają się w weekendy. Wystarczy zabrać wygodny strój i buty sportowe. Po wszystkim uczestnik dostaje certyfikat.

Czego się nauczysz?

Program jest całkiem praktyczny. Obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, pierwszą pomoc czy podstawy cyberbezpieczeństwa. W aplikacji można wybrać konkretny zakres kursu.

Do wyboru są cztery główne ścieżki. To podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny oraz kurs cyberhigieny.

Jak się zapisać przez mObywatela?

Zapisy na szkolenia indywidualne są banalnie proste. Wystarczy mieć mDowód i ukończone 18 lat. Cały proces powinien zająć tylko chwilę:

  • zaloguj się do aplikacji mObywatel,
  • wejdź w Usługi i wybierz Szkolenia obronne,
  • wybierz Indywidualne szkolenia obronne,
  • zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wciśnij Zgłoś się,
  • wybierz typ szkolenia,
  • wskaż na mapie preferowane miejsce odbycia szkolenia,
  • zapoznaj się z informacjami o dacie i podmiocie realizującym szkolenie, a następnie potwierdź swój wybór, wybierając Dalej,
  • podaj swoje dane kontaktowe.

I gotowe, zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Organizatorzy wyślą potwierdzenie na podany adres e-mail. Jeśli miejsc zabraknie, użytkownik trafi na listę rezerwową. W aplikacji można też sprawdzić swoje zapisy lub zrezygnować ze szkolenia.

telepolis
ministerstwo cyfryzacji Ministerstwo Obrony Narodowej mObywatel mObywatel nowe funkcje mObywatel nowości mObywatel nowa usługa
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji