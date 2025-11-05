Orange z prezentem dla karciarzy. Lepsze dopiero nadejdzie

Orange przygotował nową promocję dla klientów usług na kartę, dostępną w ramach cyklicznej akcji na pierwszą środę miesiąca. Do 30 listopada 2025 roku użytkownicy taryf Orange Free na kartę mogą aktywować usługę CyberTarcza na pierwszy miesiąc za darmo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Po okresie testowym usługa kosztuje 12 zł miesięcznie, a korzystanie z niej można wyłączyć w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Aktywacja promocyjnej CyberTarczy odbywa się przez aplikację „Mój Orange” w zakładce „Dla Ciebie”, a włączenie usługi następuje maksymalnie do 24 godzin od aktywacji.

Usługę można także włączyć poprzez wysłanie SMS-a o treści STARTD na numer 80808. By zrezygnować z usługi, wystarczy wysłać SMS-a o treści STOP OCHRONA na ten sam numer 80808.

CyberTarcza to usługa zwiększająca bezpieczeństwo urządzeń użytkowników podczas korzystania z internetu. Chroni urządzenia m.in. przed wirusami, phishingiem, kradzieżą tożsamości oraz blokowaniem sprzętu. Usługa monitoruje i blokuje złośliwe adresy. Działa bez konieczności instalowania aplikacji, dzięki czemu nie obciąża urządzenia ani nie zużywa baterii.

Więcej szczegółów promocji w regulaminie.

Nadciąga Giga Friday

W aplikacji znalazła się także zapowiedź Black Friday w Orange na kartę, czy inaczej – Giga Friday.