Media Expert odpalił bombę. Oryginalny MagSafe za 80 zł

Taniej o stówkę

To nie jest żart. Mówimy o oryginalnej ładowarce Apple MagSafe. Ten wygodny, magnetyczny krążek kosztuje standardowo 179,99 zł. Sieć obcięła cenę aż o 100 zł. Obecnie ładowarkę można kupić za jedyne 79,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest jednak pewien haczyk. To oferta limitowana, a chętnych na pewno nie zabraknie. W chwili pisania tego tekstu na stanie pozostało mniej niż 300 sztuk. Sprzęt znika więc może bardzo szybko zniknąć. Cena 79,99 zł jest też niższa, niż najniższa oferta na ten produkt z ostatnich 30 dni (99,97 zł).

Cena promocyjna obowiązuje do 11 listopada 2025 roku lub wyczerpania limitu. Aby zapłacić mniej, należy użyć kodu podanego w opisie oferty na stronie mediaexpert.pl.

Lepsze niż tani zamiennik?

W tej cenie zwykle kupujemy co najwyżej chińskie zamienniki. Często oferują one wolniejsze ładowanie i nie mają idealnego dopasowania. Tutaj mówimy o oryginale. Gwarantuje on pełną moc ładowania 15 W dla kompatybilnych iPhone'ów (seria 12 i nowsze). Magnesy trzymają mocno i idealnie trafiają w cewkę. O jakości może też świadczyć bardzo wysoka ocena: 4,8/5 (ze 158 opinii).

Oczywiście, ładowarka działa też ze starszymi iPhone'ami (od 8 wzwyż) oraz słuchawkami AirPods. Wtedy zachowuje się jak standardowa podstawka Qi.