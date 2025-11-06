Sprzęt

Media Expert odpalił bombę. Oryginalny MagSafe za 80 zł

Ceny akcesoriów Apple rzadko spadają tak mocno. Tym razem Media Expert naprawdę zaskoczył. Oryginalna ładowarka MagSafe jest dostępna w niewiarygodnej cenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:05
0
Media Expert odpalił bombę. Oryginalny MagSafe za 80 zł

Taniej o stówkę

To nie jest żart. Mówimy o oryginalnej ładowarce Apple MagSafe. Ten wygodny, magnetyczny krążek kosztuje standardowo 179,99 zł. Sieć obcięła cenę aż o 100 zł. Obecnie ładowarkę można kupić za jedyne 79,99 zł.

Jest jednak pewien haczyk. To oferta limitowana, a chętnych na pewno nie zabraknie. W chwili pisania tego tekstu na stanie pozostało mniej niż 300 sztuk. Sprzęt znika więc może bardzo szybko zniknąć. Cena 79,99 zł jest też niższa, niż najniższa oferta na ten produkt z ostatnich 30 dni (99,97 zł).

Cena promocyjna obowiązuje do 11 listopada 2025 roku lub wyczerpania limitu. Aby zapłacić mniej, należy użyć kodu podanego w opisie oferty na stronie mediaexpert.pl.

Lepsze niż tani zamiennik?

W tej cenie zwykle kupujemy co najwyżej chińskie zamienniki. Często oferują one wolniejsze ładowanie i nie mają idealnego dopasowania. Tutaj mówimy o oryginale. Gwarantuje on pełną moc ładowania 15 W dla kompatybilnych iPhone'ów (seria 12 i nowsze). Magnesy trzymają mocno i idealnie trafiają w cewkę. O jakości może też świadczyć bardzo wysoka ocena: 4,8/5 (ze 158 opinii).

Oczywiście, ładowarka działa też ze starszymi iPhone'ami (od 8 wzwyż) oraz słuchawkami AirPods. Wtedy zachowuje się jak standardowa podstawka Qi.

Jeśli polowałeś na MagSafe, to jest prawdopodobnie najlepszy moment na zakup. Druga taka okazja może się szybko nie powtórzyć.

Apple MagSafe w Media Expert
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Media Expert
Źródła tekstu: Media Expert