Wreszcie ktoś o tym pomyślał w monitorach. To będzie ogromna zmiana

Nowy panel OLED od LG sporo zamiesza na rynku monitorów

23 grudnia 2025 r. LG Display zaprezentowało nowy panel dla 27-calowych monitorów OLED 4K. Jest to pierwszy panel OLED ze strukturą subpikseli RGB stripe. Oznacza to w praktyce, że subpiksele czerwone, zielone i niebieskie są ułożone równolegle do siebie, ale już z pominięciem białego subpiksela. Właśnie ten ostatni element zapewniał wyższą jasność, ale i niestety zmniejszał czytelność tekstu i powodował wyświetlanie niepożądanych kolorowych obwódek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiana układu subpikseli będzie odczuwalna już w roku 2026 – kiedy to właśnie ukażą się pierwsze monitory LG z takimi panelami. Nowy monitor będzie pierwszym urządzeniem tego typu, które cechuje się strukturą subpikseli RGB stripe i jednocześnie zapewnia odświeżanie 240 Hz przy 4K, wraz z dodatkowym trybem 480 Hz (przy 1080p).

Jest to spory przeskok technologiczny, gdyż poprzednie monitory OLED ze strukturą subpikseli RGB stripe osiągały jedynie 60 Hz.

Dodatkowo LG podkreśla, że monitory te są zoptymalizowane pod Windowsa i specjalnie dopracowane pod wyświetlanie czcionek, zapewniając wysoką czytelność tekstu i wysokie odwzorowanie kolorów.