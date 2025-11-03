Możesz sprzedać lustrzankę. Parę słów o aparacie w HUAWEI Pura 80 Ultra

Świat się zmienia, ale niektórych rzeczy w ciągu roku zawsze możemy być pewni. Na przykład tego, że centra handlowe zaczną puszczać świąteczne piosenki jeszcze w październiku albo tego, że po premierze nowego flagowca Huawei media technologiczne natychmiast okrzykną go jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym smartfonem fotograficznym na rynku. No i w sumie z HUAWEI Pura 80 Ultra sprawa wygląda identycznie.

Tym razem jednak nie mam zamiaru Was przekonywać, że da się tym telefonem zrobić dobre zdjęcia. Zamiast tego postaram się wytłumaczyć, dlaczego można nim zrobić tak dobre zdjęcia i jak to wszystko wykorzystać do własnych celów.

Odrobina teorii

Na początek musimy sobie szybko wyjaśnić, jak właściwie działają cyfrowe aparaty fotograficzne, bo bez tego ani rusz. Jak pewnie wiecie z lekcji fizyki, wszystko co widzimy, to światło odbijające się od różnych obiektów. Rolą aparatu jest przechwycić to światło i przerobić je na ciąg zer i jedynek, które potem nasz smartfon czy komputer potrafi wyświetlić jako obrazek na ekranie.

Do tego celu potrzebujemy kilku elementów. Przede wszystkim sensora, który „łapie” światło, oraz soczewki, która to światło skupia i kieruje w jego stronę. Złapane w ten sposób światło jest przerabiane na sygnał elektryczny, który następnie wyspecjalizowany procesor potrafi zinterpretować jako obraz.

Co do zasady im więcej światła, tym lepiej, bo aparat czy telefon dostaje więcej danych o kolorze, odcieniu czy detalach fotografowanego obiektu. W praktyce każdy sensor ma górny limit, powyżej którego nie potrafi już odtworzyć żadnych informacji i na zdjęciu pojawiają się przepalenia. Z kolei jeśli dostarczymy za mało światła, nasze urządzenie nie będzie w stanie wyciągnąć odpowiednich detali z cienia, a zamiast tego na fotografiach zacznie pojawiać się cyfrowy szum.

To oznacza, każdy sensor ma pewien zakres ilości światła, w którym poprawnie operuje i zazwyczaj jest on mocno związany z rozmiarem matrycy. Generalnie jednak żeby zrobić dobrej jakości zdjęcia, musimy mieć sposób na kontrolowanie ilości światła dostarczanego na sensor oraz jak najlepszego wykorzystania tego, które uda nam się przechwycić.

HUAWEI Pura 80 Ultra – cztery aparaty i masa innowacji

To mocno uproszczone wyjaśnienie, ale wydaje mi się, że pozwala zrozumieć i docenić większość rozwiązań, które znajdziemy na pokładzie HUAWEI Pura 80 Ultra. Bo uwierzcie, jest tu masa fascynujących sztuczek i naprawdę imponującej technologii.

Ot, chociażby pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy: na pleckach znajdziemy cztery różne aparaty. To znaczy, trzy różne aparaty. No… trzy i pół? Ta rozterka wynika stąd, że mamy tu dwa obiektywy telefoto, ale obydwa korzystają z tego samego sensora. HUAWEI Pura 80 Ultra jest pierwszym smartfonem na świecie, w którym zastosowano takie rozwiązanie i jest ono w równym stopniu szalone, co genialne.

Dwa obiektywy różnią się nieco konstrukcją i parametrami, w tym głównie ogniskową. Jeden z nich to odpowiednik ok. 83 mm dla pełnej klatki i idealnie sprawdzi się np. do portretów. Drugi to 212 mm i gwarantuje zbliżenie 9,4 razy względem głównego aparatu. To olbrzymi zakres zoomu, który przyda się np. podczas fotografii dzikiej przyrody – nawet jeśli tą „dziką przyrodą” miałaby być jedynie wiewiórka w parku. Normalnie każdy z nich korzystałby z oddzielnej matrycy i mielibyśmy dwa niezależne aparaty. Tutaj obydwa kierują światło do tego samego sensora, a przełączanie się między nimi to trochę jak podmiana obiektywów w lustrzance.

Na pozór to drobny niuans; odpalając aplikację aparatu pewnie nawet wielkiej różnicy nie zauważycie. Producentowi pozwoliło to jednak zastosować znacznie większy sensor niż normalnie widujemy w tego typu konstrukcjach, a jak tłumaczyłem wcześniej, większy sensor to więcej gromadzonego światła i szerszy zakres warunków, w których możemy zrobić dobre zdjęcie. Zyskuje na tym przede wszystkim moduł 83 mm, który korzysta z pełnej powierzchni matrycy. Dla jasności, mówimy tu o 50 Mpix i matrycy w rozmiarze 1/1,28”, czyli większej niż w głównych aparatach części topowych smartfonów.

Co to oznacza w praktyce? Ano to, że robiąc np. portrety czy pejzaże na tle zachodzącego słońca telefon nie będzie musiał uciekać się do zbyt dużej liczby cyfrowych sztuczek, żeby uzyskać zadowalający nas efekt. Fotografie będą dzięki temu wyglądały lepiej i bardziej naturalnie. To także lepsza jakość zdjęć po zmroku z mniejszą ilością szumu oraz dokładniejszym odwzorowaniem detali. Dodatkowo w tym konkretnym scenariuszu mocno pomaga fakt, że tutejsze tele korzysta ze stabilizacji matrycy, co także jest high-endowym rozwiązaniem znanym głównie z profesjonalnych bezlusterkowców.

Wielka matryca i prawdziwa przysłona

Podobne korzyści odczujemy w przypadku głównego aparatu, gdzie z kolei dostajemy sensor w rozmiarze 1”. Tego typu matryce są zwykle zarezerwowane dla aparatów kompaktowych klasy premium. Głównym powodem jest to, że wymagają sporo miejsca wewnątrz obudowy, szczególnie w parze z optyką. To jeden z powodów, dla których wyspa na pleckach Pury jest aż tak duża. Ale jakość obrazu? Jak na smartfonowe standardy to absolutna ekstraklasa. Dość powiedzieć, że ze wsparciem wbudowanego trybu HDR możemy wyciągnąć zakres dynamiki rzędu 16 Ev – przynajmniej według deklaracji producenta. To wartość, której nie powstydziłyby się porządne aparaty z wymienną optyką.

Natomiast to, co jest naprawdę interesujące w przypadku głównego modułu, to obiektyw. Huawei Pura 80 Ultra to jeden z nielicznych smartfonów na rynku z fizyczną regulowaną przysłoną.

Przysłona to jeden z elementów, który kontroluje, ile światła dociera do matrycy. W ten sposób można regulować ekspozycję bez zmieniania czasu naświetlania czy czułości, a więc w znacznej mierze bez utraty jakości obrazu. Dodatkowo szeroko otwarta przysłona pozwala nam uzyskać ładne rozmycie tła, często widywane w portretach czy zdjęciach makro, natomiast wąska przysłona wyostrza detale na drugim i dalszych planach, co z kolei przydaje się przy pejzażach.

Fakt, że w HUAWEI Pura 80 Ultra możemy ten element regulować, daje nam znacznie większą kontrolę nad jakością obrazka niż w innych smartfonach. Zresztą nawet jeśli nie chcemy się bawić takimi niuansami, to korzyści z tego tytułu i tak odczujemy, bo smartfon w trybie automatycznym całkiem sprawnie operuje przysłoną, zawsze oferując nam ustawienia najlepiej dostosowane do danej sytuacji.

Ultra Chroma – kolory pod pełną kontrolą

Dodatkowo niezależnie od tego, którego aparatu byśmy nie używali, telefon podczas robienia zdjęć wspiera wbudowany sensor Ultra Chroma. To dodatkowy czujnik spektralny, który skupia się nie tyle na ilości, co na barwie wychwytywanego światła. Dzięki temu zdjęcia mają lepsze, bardziej naturalne kolory i to nawet w trudnych warunkach, np. podczas imprezy z masą sztucznego oświetlenia.

HUAWEI Pura 80 Ultra - zdjęcia przykładowe

HUAWEI Pura 80 Ultra – smartfon z wybitnym aparatem czy aparat z funkcją dzwonienia?

Szczerze mówiąc, chętnie bym został jeszcze trochę i porozmawiał o innych sztuczkach, które HUAWEI Pura 80 Ultra ma do swojej dyspozycji. Chociażby o fotografii makro, do której wykorzystuje teleobiektywy i z którą radzi sobie absolutnie fenomenalnie. Moglibyśmy jednak tak siedzieć jeszcze godzinę albo i dłużej, ale puenta zostałaby z grubsza taka sama – że to już nie tyle smartfon, co potężny aparat, który „przypadkiem” ma funkcję dzwonienia. Istotne jest to, że każda z tych innowacji i sprytnych sztuczek otwiera przed nami nowe możliwości – zdjęcia nocne w warunkach, na których poległby każdy inny smartfon, wyjątkowe sesje na tle zachodzącego słońca, zbliżenia, na których widać każdy detal… opcji jest sporo, a ogranicza Was tylko wyobraźnia.

To znaczy, o ile zdecydujecie się na zakup tego konkretnego modelu. Myślę jednak, że jeśli zależy Wam na mobilnej fotografii w bezkompromisowym wydaniu, to nawet nie ma co się zastanawiać. Szczególnie, że na start sprzedaży producent przygotował świetną ofertę. Do 23 listopada 2025 na stronie producenta telefon kupimy za 6999 zł, ale dodatkowo otrzymamy w prezencie smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 Pro oraz roczny pakiet HUAWEI Care+ bez żadnych dodatkowych opłat. W ten sposób zyskujemy m.in. dodatkowy rok gwarancji, bezpłatną naprawę w razie przypadkowego uszkodzenia telefonu czy jednorazową wymianę baterii. Istnieje także opcja skorzystania z 20 rat 0 procent.

A jeśli chcielibyście telefon nieco tańszy, ale nadal zapewniający świetne możliwości fotograficzne, to do wyboru jest także HUAWEI Pura 80 Pro w cenie 4999 zł. Którego z nich nie wybierzecie, to jednego możecie być pewni: na widok zdjęć znajomi będą zbierali szczęki z podłogi.