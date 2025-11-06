Plus odpalił gigapakę. 100 000 GB dla studentów w śmiesznej cenie

Gigabajtów nie powinno zabraknąć

Plus i Plush ruszają z nową akcją. Skierowana jest do studentów posiadających usługi na kartę. Operator, we współpracy z platformą Uniperks, przygotował solidny pakiet dla uczniów szkół wyższych.

W cenie 35 zł miesięcznie studenci dostają naprawdę dużo. Przede wszystkim jest to aż 100 tysięcy GB Internetu. Do tego dochodzą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju. Taka paczka danych powinna wystarczyć na wszystko – studiowanie, seriale i scrollowanie mediów społecznościowych.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty, należy zacząć od wejścia na platformę Uniperks (strona www lub aplikacja). Tam pobieramy indywidualny kod promocyjny.

Potem trzeba wysłać ten kod darmowym SMS-em na numer 80944. Ważna uwaga: wysłanie wiadomości oznacza wyrażenie zgody marketingowej. Po chwili powinien przyjść SMS z potwierdzeniem. Wtedy wystarczy już tylko doładować konto kwotą minimum 35 zł.

Warunki i czas trwania

Usługa odnawia się automatycznie co 30 dni. Warunkiem jest oczywiście posiadanie 35 zł na koncie. Co ciekawe, oferta może obowiązywać nawet przez 36 miesięcy. To realne wsparcie przez znaczną część akademickiego życia.

Jest jednak termin na aktywację. Indywidualny kod z Uniperks trzeba wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku. Cena 35 zł za taki zestaw wydaje się uczciwa, zwłaszcza przy braku ukrytych kosztów.