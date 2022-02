GfK: W 2021 roku rynek smartfonów odrabiał straty

W 2021 roku globalny rynek smartfonów odbudował się po spadkach z wcześniejszego okresu. Eksperci GfK spodziewają się dalszych wzrostów również w tym roku.

Rok 2021 zaczął się optymistycznie dla sektora smartfonów. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów rynek zwiększył swoje przychody o 28,7% rok do roku. W drugiej połowie roku wzrost wyhamował, do około 1,8% w ujęciu rocznym.

Chociaż globalny rynek smartfonów zamknął rok 2021 wzrostem przychodów, należy podkreślić, że w drugim półroczu liczba sprzedanych smartfonów spadła o 10,6 procenta w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Jednym z powodów takiej sytuacji jest nieustająca presja cenowa spowodowana przez problemy z łańcuchem dostaw chipów półprzewodnikowych. W 2022 roku zwiększony popyt na dobra klasy premium może zrównoważyć spadek danych sprzedażowych, który nadal będzie zauważalny. Na ten rok jednak przewidujemy wzrost przychodów, napędzany głównie rozwojem sieci 5G.

– powiedział Jan Lorbach, ekspert GfK do spraw telekomunikacji i wyrobów technologicznych

5G i smartfony premium

Konsumenci chcący kupić nowe smartfony poszukują głównie lepszych, szybszych i mocniejszych modeli. Sprawiło to, że średnia cena tych urządzeń wzrosła w ubiegłym roku do 368 dolarów (w porównaniu do 318 dolarów w roku 2020). Pomimo spadku liczby sprzedanych urządzeń, globalny rynek stale notował wzrosty przychodów, co wynikało z tak zwanego efektu premiumizacji: oznacza to, że ogólnie zakupiono mniej sztuk, ale po wyższej cenie, i jest to utrzymujący się trend – w analizowanym okresie od października do grudnia 2021 roku, średnia cena smartfona ponownie wzrosła do poziomu 392 dolarów – przekraczając średnią roczną o 6,5%.

Ceny windują szczególnie urządzenia z obsługą sieci 5G, których średni koszt w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 706 dolarów amerykańskich, w porównaniu do zaledwie 180 dolarów amerykańskich w przypadku modeli bez tej funkcji. Pod względem globalnych przychodów, udział modeli 5G wzrósł do 73%, co miało wpływ na ogólne średnie ceny smartfonów.

I choć 5G jest czynnikiem istotnie wpływającym na rynek, to jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Globalne wnioski płynące z narzędzia GfK gfknewron Consumer pokazały, że w trzecim kwartale 2021 roku zaledwie 25% konsumentów stwierdziło, iż 5G to ważne kryterium przy zakupie smartfonu. Za bardziej istotne uznano pamięć wewnętrzną (51%), pojemność baterii (47%) i ogólne cechy urządzenia związane z jego wydajnością, takie jak pamięć RAM (46%) czy procesor (38%).

Coraz większy popyt na inteligentne dodatki

Podczas targów Mobile World Congress 2022 w Barcelonie wiele uwagi poświęcone zostanie także dodatkowym urządzeniom, takim jak smartwatche czy opaski fitness. Dzięki wzrostowi o 36% w ujęciu rocznym do poziomu 13,8 miliardów dolarów, ta grupa produktów odnotowała ogromny wzrost przychodów w 2021 roku. Był on spowodowany głównie przez pandemię – w tym czasie skokowo wzrosła świadomość zdrowotna wśród konsumentów, a opisywane urządzenia ze zwykłych gadżetów technologicznych zmieniły się w narzędzia pozwalające na prowadzenie zdrowszego trybu życia. Było to szczególnie widoczne w przypadku urządzeń z wbudowanymi czujnikami monitorującymi kluczowe dane dotyczące zdrowia, które zanotowały wzrost przychodów powyżej średniej.

Za dobry przykład mogą tu służyć modele z funkcją mierzenia poziomu tlenu we krwi, które podwoiły udział w globalnym rynku z 33% w roku 2020 do 67% w 2021 roku, a urządzenia z wbudowaną funkcją monitorowania snu zwiększyły udziały z 67% do 93%. Wysoki poziom zainteresowania wśród konsumentów skłonił producentów do wprowadzenia nowych produktów należących do tego segmentu. Na przykład, urządzenia z czujnikami EDA pozwalającymi na pomiar poziomu stresu są dostępne od 2021 roku i już osiągnęły globalny przychód w wysokości 103,6 milionów dolarów.

W opinii ekspertów GfK w roku 2022 konsumenci nadal będą skupiali się na zdrowiu, co oznacza, że można spodziewać się dalszego wzrostu sektora urządzeń noszonych na rękach.

