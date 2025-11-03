Samsung i Sandisk zyskują konkurencję. Kingston wypuszcza SSD 8 TB
Bez różnicy czy masz tysiące filmów z wakacji, grasz w kilka gier AAA równolegle lub używasz komputera do pracy. To będzie idealny magazyn na dane.
Kilka miesięcy temu debiutowała rodzina Kingston FURY Renegade G5, czyli nośniki półprzewodnikowe z interfejsem PCIe 5.0 x4 od amerykańskiego lidera na rynku pamięci NAND I DRAM. Mowa o bardzo wydajnych i dość chłodnych SSD, które teraz doczekały się wariantu o pojemności 8 TB.
Sugerowana cena to około 4299 złotych
Kingston FURY Renegade G5 8 TB to propozycja w formacie M.2 2280 korzystająca z kontrolera Silicon Motion SM2508 w litografii 6 nm od TSMC oraz kości Kioxia BiCS 8, a więc technologii 3D TLC NAND. Dopełnia to pamięć DRAM typu LPDDR4-4266 o wielkości 8 GB.
Producent deklaruje prędkości do 14 800 MB/s dla odczytu i 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 200 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Tym samym to jeden z najwydajniejszych nośników na rynku.
Opisywany SSD trafił już do pierwszych polskich sklepów, a jego cena wynosi około 4299 złotych. Dopełnia to 5 lat gwarancji ograniczonej przez TBW. Dla porównania Samsung 9100 PRO 8 TB kosztuje około 3999 złotych, a WD_Black SN8100 8 TB wyceniony został na 4589 złotych.