Wielka awaria w Play. Klienci odcięci od świata (Aktualizacja)

Dziś (3 listopada 2025 roku) około godziny 15:30 nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń na problemy w sieci Play, który w chwili pisania tych słów przekroczył pułap 4700 i prawdopodobnie wciąż rośnie. Wyraźnie wskazuje to na awarię w fioletowej sieci, i to dużą.

"Restart nic nie daje"

Sprawdziliśmy media społecznościowe. Oficjalny profil Play na Facebooku jest zasypywany komentarzami. Klienci są zirytowani.

macie jakas awarie?



Co się dzieje z siecią Świdnik?!



Poznań brak możliwości połączeń ,brak internetu i brak możliwości wysłania SMS



dzwoniłam do Play i powiedzieli, że awarii nie ma a połączeń wykonywać nie mozna



Trójmiasto nie można się nigdzie dodzwonić ani nikt nie może się dodzwonić, internet tylko działa



awaria- nie dzialaja polaczenia play i virgin. przykładowe komentarze (pisownia oryginalna)

Z komentarzy wynika, że problemy dotyczą sieci komórkowej Play. Użytkownicy nie mogą korzystać z Internetu mobilnego, są też problemy z wysyłaniem SMS-ów oraz wykonywaniem połączeń telefonicznych. Zgłoszenia pochodzą z różnych miejscowości w całej Polsce.

Dowiedzieliśmy się przy okazji, że osoby z telefonami w sieci Play, które próbują gdzieś zadzwonić, są "zrzucane" do sieci 3G. Czyżby padł IMS? Jak możemy przeczytać na stronie ixs.pl:

IMS, czyli IP Multimedia Subsystem, to architektura komunikacyjna wykorzystywana w telefonii komórkowej, umożliwiająca przesyłanie różnorodnych multimediów oraz usług przez sieć IP (Internet Protocol).

Pozostali: u nas wszystko OK

Jeśli zerkniemy na stronę downdetector.pl zauważymy, że wzrosła również liczba zgłoszeń dotyczących problemów w sieciach Plus, Orange oraz T-Mobile. Mamy jednak potwierdzenie od nich, źe wszystko tam OK. Wzrosty prawdopodobnie wynikają z niemożliwości uzyskania połączeń z tych sieci do osób posiadających numer w Play.

Co na to Play?

Prośbę o komentarz i dodatkowe informacje w sprawie awarii wysłałem do biura prasowego Play. Podzielę się z czytelnikami odpowiedzią, gdy tylko ją otrzymam. Póki co pozostaje mieć nadzieję, że Fioletowi szybko się uporają z problemami i wszystko wróci do normy.

W odpowiedzi na jeden z komentarzy w mediach społecznościowych Play napisał coś takiego:

Katarzyna, jesteśmy świadomi obecnych trudności i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Bardzo prosimy o cierpliwość.

Aktualizacja: Pracujemy nad przywróceniem usług

Otrzymaliśmy krótki komentarz z Play. Fioletowy operator potwierdza problemy i przeprasza za utrudnienia.

Dzień dobry,

potwierdzam, że mierzymy się z awarią, która może utrudniać korzystanie z naszej sieci mobilnej. Pracujemy nad przywróceniem usług. Przepraszamy za te utrudnienia! Krzysztof Olszewski, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, P4 Sp. zo.o.

Aktualizacja 2: koniec problemów