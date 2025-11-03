Fintech

PKO BP z nietypowym komunikatem. O pieniądze się nie martw

PKO Bank Polski zapowiada przerwę w działaniu. Na szczęście tym razem nie trzeba się martwić o utrudnienia w dostępie do kont i pieniędzy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:16
Przerwy techniczne w PKO BP to już stały punkt programu banku. Choć zazwyczaj odbywają się w weekendy i w godzinach nocnych, to jednak zawsze może znaleźć się grupa klientów, którym prace w PKO utrudnią życie. W końcu nawet w niedzielę w nocy może zajść potrzeba, by zajrzeć do aplikacji IKO i dokonać przelewu BLIK-iem.

PKO BP - prace techniczne w środku tygodnia

Dziś PKO Bank Polski zamieścił na swojej stronie nowy komunikat, zapowiadając prace techniczne na stronie, które odbędą się 6 listopada, w czwartek. Na szczęście tym razem nie powinno to nikomu nastręczyć kłopotów.

6 listopada, czwartek, w godz. 00:00-03:00 nie będzie można korzystać ze strony informacyjnej www.pkobp.pl

– zapowiada bank.

W tym czasie klienci nie będą więc mogli zapoznać się z ofertą banku i na przykład sprawdzić, jakie rodzaje usług proponuje PKO BP. Bank uspokaja jednocześnie, że utrudnienia nie dotyczą:

  • działania serwisu internetowego iPKO i iPKO biznes,
  • działania kart płatniczych,
  • aplikacji IKO,
  • płatności w internecie „Płacę z iPKO”,
  • działania serwisu telefonicznego iPKO.

W tym tygodniu klienci PKO BP nie muszą więc się obawiać, że czasowo stracą dostęp do usług. Pozostaje mieć nadzieję, że bank nie zaplanuje kolejnych, większych prac na przyszły weekend.

telepolis
Zródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock
Źródła tekstu: PKO Bank Polski