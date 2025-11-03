PKO BP z nietypowym komunikatem. O pieniądze się nie martw

Przerwy techniczne w PKO BP to już stały punkt programu banku. Choć zazwyczaj odbywają się w weekendy i w godzinach nocnych, to jednak zawsze może znaleźć się grupa klientów, którym prace w PKO utrudnią życie. W końcu nawet w niedzielę w nocy może zajść potrzeba, by zajrzeć do aplikacji IKO i dokonać przelewu BLIK-iem.

PKO BP - prace techniczne w środku tygodnia

Dziś PKO Bank Polski zamieścił na swojej stronie nowy komunikat, zapowiadając prace techniczne na stronie, które odbędą się 6 listopada, w czwartek. Na szczęście tym razem nie powinno to nikomu nastręczyć kłopotów.

6 listopada, czwartek, w godz. 00:00-03:00 nie będzie można korzystać ze strony informacyjnej www.pkobp.pl – zapowiada bank.

W tym czasie klienci nie będą więc mogli zapoznać się z ofertą banku i na przykład sprawdzić, jakie rodzaje usług proponuje PKO BP. Bank uspokaja jednocześnie, że utrudnienia nie dotyczą:

działania serwisu internetowego iPKO i iPKO biznes,

działania kart płatniczych,

aplikacji IKO,

płatności w internecie „Płacę z iPKO”,

działania serwisu telefonicznego iPKO.