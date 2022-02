Samsung Galaxy A12 – cichy bohater, który pokonał wszystkie iPhone’y

Galaxy A12, niepozorny, budżetowy smartfon Samsunga, okazał się światowym hitem sprzedaży na całym świecie w 2021 roku. Według analizy firmy Omdia urządzenie wyprzedziło pod względem popularności smartfony Apple.

Firma Omdia zaprezentowała kolejne wyniki analiz światowego rynku smartfonów za czwarty kwartał, a zarazem cały miniony rok. Wcześniej badacze przedstawili udział producentów w sprzedaży smartfonów w 2021 roku, teraz uzupełnili swoje statystyki o konkretne modele urządzeń.

Z raportu Omdii wynika, że na pierwszym miejscu pod względem liczby dostarczonych na rynek telefonów w 2021 roku znalazł się Samsung Galaxy A12. To tani (średnia cena na świecie to 160 USD, około 650 zł) smartfon z ekranem 6,5 cala HD+, chipsetem Helio P35, pamięcią RAM od 2 do 4 GB i aparatem 48 Mpix. Urządzenie zadebiutowało pod koniec 2020 roku, a w 2021 r. sprzedało się w liczbie 51,8 mln egzemplarzy. Według firmy Omdia jest to pierwszy model Samsunga, który przekroczył 50 mln sztuk dostarczonych na rynek w ciągu jednego roku i pierwszy telefon marki na pierwszym miejscu rocznego zestawienia. Dla porównania – w 2020 roku był to iPhone 11, a w 2019 r. – iPhone XR.

Dalsze pozycje w rankingu za 2021 r. należą już do Apple z modelami iPhone 12 (41,7 mln), iPhone 13 (34,9 mln) i iPhone 11 (33.6 mln).

Na piątej pozycji niespodziewanie znalazł się kolejny budżetowiec – Xiaomi Redmi 9A z najniższą ceną w zestawieniu (78 USD, 325 zł) – jednak po nim znów powraca Apple z mocną reprezentacją modeli z wyższej półki: iPhone 12 Pro Max (26.1 mln), iPhone 13 Pro Max (24,1 mln), iPhone 12 Pro (21,2 mln) i iPhone 13 Pro (19,4 mln).

Ranking z liczbą 18.3 egzemplarzy zamyka smartfon Samsunga – Galaxy A02 dostępny średnio za 138 USD (573 zł), drugi najtańszy telefon w TOP10.

Najczęściej dostarczane na rynek smartfony w 2021 roku Miejsce Model Producent Liczba sztuk (w mln) Średnia cena (w USD) 1 Galaxy A12 Samsung 51.8 160 2 iPhone 12 Apple 41.7 851 3 iPhone 13 Apple 34.9 962 4 iPhone 11 Apple 33.6 604 5 Redmi 9A Xiaomi 26.8 78 6 iPhone 12 Pro Max Apple 26.1 1231 7 iPhone 13 Pro Max Apple 24.1 1324 8 iPhone 12 Pro Apple 21.2 1131 9 iPhone 13 Pro Apple 19.4 1224 10 Galaxy A02 Samsung 18.3 138

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Omdia