Ericsson Mobility Report – aktualizacja za 4Q2021

Ericsson zaktualizował swój raport dotyczący ruchu mobilnego na świecie o dane z czwartego kwartału 2021 roku. Analiza szwedzkiej firmy uwzględnia również najnowsze trendy technologiczne.

Ericsson szacuje, że do końca 2027 roku liczba subskrypcji 5G na całym świecie wyniesie 4,4 miliarda, co będzie stanowić 49% wszystkich subskrypcji mobilnych. 5G stanie się wtedy dominującą technologią dostępu mobilnego. A jak to wyglądało w ostatnim kwartale minionego roku?

4Q2021 w telefonii komórkowej

Na koniec 2021 roku na świeci było 8,2 mld subskrypcji mobilnych. Największy ich przyrost wystąpił w Chinach (+5 mln), w USA (+4 mln) i Pakistanie (+3 mln). Natomiast globalne nasycenie rynku abonenckiego osiągnęło 104%, najwięcej w Europie Środkowej i Wschodniej (138%) oraz w Europie Zachodniej (124%).

Liczba abonamentów mobilnych usług szerokopasmowych wzrosła w ciągu kwartału o około 80 mln i osiągnęła liczbę 6,9 mld (+6% rok do roku). Mobilny Internet szerokopasmowy stanowi 85% wszystkich subskrypcji usług mobilnych.

Liczba unikalnych abonentów telefonii komórkowej wyniosła na koniec 2021 roku około 6 miliardów. Różnica między liczbą subskrypcji a liczbą abonentów wynika z nieaktywnych subskrypcji, posiadania wielu urządzeń i/lub optymalizacji subskrypcji dla różnych rodzajów połączeń.

W czwartym kwartale minionego roku liczba subskrypcji 4G wzrosła o około 35 milionów i osiągnęła 4,67 miliarda. Przewiduje się że liczba takich subskrypcji spadnie do około 3,3 miliarda do końca 2027 roku, ze względu na migrację abonentów do technologii 5G. W ciągu kwartału liczba subskrypcji 3G spadła o 51 milionów, podczas gdy liczba subskrypcji GSM/EDGE spadła o 52 miliony.

4Q2021 przyniósł dalszy wzrost liczby subskrypcji 5G, do 660 milionów. To o 98 mln więcej niż kwartał wcześniej. Usługi 5G oferuje 200 operatorów telekomunikacyjnych, a co najmniej 20 uruchomiło sieci 5G SA.

Ericsson w swoim raporcie podaje, że wielkość transmisji danych przez sieci mobilne wyniosła w ostatnim kwartale 84 EB na miesiąc (1 eksabajt to miliard gigabajtów). To o 44% więcej niż rok wcześniej. Wykres poniżej pokazuje, jak to się zmieniało w ostatnich latach.

