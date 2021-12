Ericsson Mobility Report: mobilny transfer danych wzrósł 300 razy w 10 lat

Ericsson opublikował raport, z którego wynika, że od 2021 roku na świecie przybyło 5,5 miliarda nowych użytkowników smartfonów. W tym czasie mobilny transfer danych wzrósł niemal 300-krotnie. Ericsson przewiduje, że do końca 2027 roku liczba aktywnych subskrypcji 5G wyniesie 4,4 miliarda.

Globalne analizy firmy Ericsson wykazują niemal 300-krotny wzrost mobilnego transferu danych od 2011 roku, czyli roku pierwszej publikacji Ericsson Mobility Report. Wnioski te, oparte na aktualnych i historycznych danych sieciowych, zostały zawarte w specjalnym, jubileuszowym wydaniu tego raportu z listopada 2021. Autorzy raportu przyglądają się niektórym kluczowym trendom i wydarzeniom, które kształtowały ostatnią dekadę, a także ujawniają najnowsze prognozy na okres do 2027 roku.

Zobacz: Raport Ericsson: 5G w motoryzacji to bezpieczniejsze samochody

Zobacz: Polska wybiera 5G Ericssona i Nokii. Jak wpłynie to na ceny i bezpieczeństwo?

Przesłankę, że 5G stanie się najszybciej wdrożoną generacją technologii mobilnej w dotychczasowej historii, wzmacnia prognoza szacująca osiągnięcie prawie 660 mln subskrypcji 5G do końca tego roku. Wzrost ten jest spowodowany przez przewidywane zapotrzebowanie w Chinach i Ameryce Północnej, wynikające częściowo przez obniżające się ceny urządzeń 5G. W 3. kwartale 2021 roku na całym świecie przybyło netto 98 mln subskrypcji 5G, podczas gdy liczba nowych subskrypcji 4G wyniosła 48 mln. Szacuje się, że do końca 2021 roku sieci 5G będą docierać do ponad 2 mld ludzi.

Zgodnie z najnowszymi prognozami, 5G jest na dobrej drodze, by do 2027 roku stać się dominującą technologią dostępu globalnego na świecie pod względem liczby subskrypcji. Oczekuje się, że do tego momentu 5G będzie odpowiadać za około 50% wszystkich subskrypcji mobilnych na cały świecie, obejmując 75% populacji świata i przenosząc 62% globalnego ruchu realizowanego przez smartfony.

W ciągu ostatniej dekady komunikacja mobilna wywarła niesamowity wpływ na społeczeństwo i biznes. Gdy patrzymy w przyszłość na rok 2027, widzimy, że sieci globalne będą bardziej niż kiedykolwiek stanowić integralną część tego, w jaki sposób wchodzimy w relacje, żyjemy i pracujemy. Najnowsze wydanie Ericsson Mobility Report pokazuje, że tempo zmian przyspiesza, a technologia odgrywa kluczową rolę.

– powiedział Fredrik Jejdling, wiceprezes firmy Ericsson i dyrektor ds. sieci

Od 2011 roku wdrożenie sieci 4G LTE było bardzo ważne dla wygenerowania 5,5 mld nowych połączeń smartfonów na całym świecie, przyczyniając się do zapewnienia dostępności ponad 20 tys. różnych modeli urządzeń 4G. Wnioski z raportu wskazują na znacznie szybszy cykl życia technologii w przypadku urządzeń 5G – telefony 5G stanowią obecnie 23% globalnego wolumenu, podczas gdy w analogicznym punkcie swojego cyklu życia telefony 4G stanowiły 8% globalnego wolumenu.

Wspiera to wykładniczy wzrost transferu danych mobilnych. W 3. kwartale 2021 roku transfer danych w sieci mobilnej wzrósł o 42% rok do roku i wyniósł około 78 EB, z uwzględnieniem transferu generowanego przez usługi stałego dostępu bezprzewodowego (FWA). W trzecim kwartale wygenerowano większy mobilny transfer danych niż przez cały okres do końca 2016 roku. Nowe prognozy pokazują, że całkowity transfer danych w sieci mobilnej prawdopodobnie osiągnie 370 EB do końca 2027 roku.

Raport pokazuje również, że natura połączeń mobilnych bardzo szybko się zmienia, przyczyniając się do dalszego wzrostu transferu danych mobilnych. Szerokopasmowy Internet rzeczy wyprzedził już 2G/3G jako segment zapewniający połączenia największej liczbie aplikacji Internetu rzeczy. Do końca roku powinien on obsługiwać 47% wszystkich komórkowych połączeń w ramach Internetu rzeczy, w porównaniu z 37% obsługiwanymi przez 2G/3G oraz 16% przez technologie Massive IoT (NB-IoT i Cat-M).

Nowe prognozy potwierdzają znaczne przyspieszenie wdrażania rozwiązań Massive IoT w nadchodzących latach, obejmujących zastosowania takie jak ubieralne urządzenia z kategorii e-zdrowia, śledzenie aktywów logistycznych, monitorowanie środowiska i inteligentne liczniki, a także inteligentne śledzenie produkcji i urządzenia monitorujące. Zgodnie z prognozami, przypadki wdrożenia Massive IoT do 2027 roku będą odpowiadać za 51% wszystkich komórkowych połączeń Internetu rzeczy.

Przewiduje się, że w tym samym okresie prognoz połączenia FWA wzrosną niemal trzykrotnie, z 88 milionów na koniec 2021 roku do około 230 milionów w 2027 roku. Prawie połowa tych połączeń będzie realizowana przez sieci 5G.

Zobacz: SpeedTest.pl podał, który operator miał w listopadzie najszybszy internet

Zobacz: 4 na 10 Polaków kupuje w ten sposób. Kobiety górują nad mężczyznami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ericsson