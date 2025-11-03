Amazon i OpenAI nawiązują współpracę. Ma być jeszcze lepiej

Firmy Amazon Web Services (AWS) i OpenAI podpisały siedmioletnią umowę wartą 38 miliardów dolarów (około 140 miliardów złotych). Porozumienie obejmuje dostęp do klastrów składających się z setek tysięcy układów NVIDIA Blackwell, takich jak GB200 i GB300. Pełna moc obliczeniowa ma zostać uruchomiona do końca 2026 roku.

Sam Altman dywersyfikuje partnerów technologicznych

Serwery Amazon EC2 UltraServers połączone są ultraszybką siecią o dużej przepustowości, zaprojektowaną do obsługi zarówno wnioskowania, jak i trenowania modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę. Decyzja OpenAI została częściowo podyktowana wcześniejszym doświadczeniem AWS w zarządzaniu klastrami obejmującymi ponad 500 tysięcy chipów.

To kolejny dowód na to, że aktualna strategia twórców ChatGPT dywersyfikację partnerów technologicznych. W ostatnich miesiącach OpenAI zawarło już umowy z takimi gigantami jak AMD, NVIDIA, Microsoft, Boradcom i Oracle. Wszystko po to, aby zapewnić sobie dostęp do różnorodnych, wysokowydajnych układów i systemów chmurowych.

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, zapowiedział, że przedsiębiorstwo planuje zainwestować 1,4 biliona dolarów w budowę infrastruktury obliczeniowej o mocy 30 gigawatów, co odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu około 25 milionów gospodarstw domowych.