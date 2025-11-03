Amazon i OpenAI nawiązują współpracę. Ma być jeszcze lepiej
Gigant stojący m.in. za ChatGPT oraz Sorą kontynuuje zwiększanie swoich mocy obliczeniowych. Wszystko po to, by zaoferować jeszcze lepsze AI.
Firmy Amazon Web Services (AWS) i OpenAI podpisały siedmioletnią umowę wartą 38 miliardów dolarów (około 140 miliardów złotych). Porozumienie obejmuje dostęp do klastrów składających się z setek tysięcy układów NVIDIA Blackwell, takich jak GB200 i GB300. Pełna moc obliczeniowa ma zostać uruchomiona do końca 2026 roku.
Sam Altman dywersyfikuje partnerów technologicznych
Serwery Amazon EC2 UltraServers połączone są ultraszybką siecią o dużej przepustowości, zaprojektowaną do obsługi zarówno wnioskowania, jak i trenowania modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę. Decyzja OpenAI została częściowo podyktowana wcześniejszym doświadczeniem AWS w zarządzaniu klastrami obejmującymi ponad 500 tysięcy chipów.
To kolejny dowód na to, że aktualna strategia twórców ChatGPT dywersyfikację partnerów technologicznych. W ostatnich miesiącach OpenAI zawarło już umowy z takimi gigantami jak AMD, NVIDIA, Microsoft, Boradcom i Oracle. Wszystko po to, aby zapewnić sobie dostęp do różnorodnych, wysokowydajnych układów i systemów chmurowych.
Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, zapowiedział, że przedsiębiorstwo planuje zainwestować 1,4 biliona dolarów w budowę infrastruktury obliczeniowej o mocy 30 gigawatów, co odpowiada zapotrzebowaniu energetycznemu około 25 milionów gospodarstw domowych.
Do tej pory OpenAI podpisało umowy obejmujące 10 GW mocy od NVIDII, 6 GW od AMD oraz 4,5 GW z Oracle, konsekwentnie zbliżając się do realizacji swojego ambitnego celu stworzenia globalnej sieci obliczeniowej AI o niespotykanej dotąd skali. Coraz więcej osób pyta jednak, czy firma faktycznie dysponuje pieniędzmi by za to wszystko zapłacić?