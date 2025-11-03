Telewizja i VoD

Święta to maraton VOD. Twoje łącze da radę?

Święta to czas spotkań z rodziną. Coraz częściej oznacza to wspólne oglądanie filmów. Tradycyjna telewizja przegrywa z serwisami streamingowymi.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:53
0
Święta to maraton VOD. Twoje łącze da radę?

Do świąt coraz bliżej

Święta. Pełen dom gości, choinka, sałatka jarzynowa i... co dalej? Kiedyś byliśmy skazani na to, co akurat leci w telewizji. Dziś pilot coraz częściej ląduje w kącie. Wolimy sami wybierać, co oglądamy.

Włączamy serwisy VOD. Jeden domownik chce klasyczne filmy świąteczne, inny woli nadrobić głośny serial. Dzieci domagają się bajek. Na szczęście wybór platform jest ogromny. Mamy Disney+, HBO Max, do tego Polsat Box Go czy SkyShowtime. Praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie i można uniknąć kłótni o program.

Kluczowy jest święty spokój (i szybkie łącze)

Jest jednak jeden warunek, by ten plan na rodzinny relaks wypalił. To szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Magia świąt szybko pryśnie, gdy film w jakości 4K zacznie się buforować. Zwłaszcza gdy z sieci korzysta jednocześnie kilka osób. Dzieci oglądają coś na tablecie, dorośli serial na telewizorze, a ktoś w tle słucha świątecznych piosenek online.

Tutaj właśnie wkraczają operatorzy i ich oferty światłowodowe, jak choćby propozycja Plusa. Stabilne łącze stało się podstawą domowej rozrywki. To ono "dowozi" te wszystkie świąteczne klasyki i serialowe maratony. Bez niego, zamiast magii świąt, mielibyśmy tylko frustrację i kręcące się kółko ładowania. Szybki Internet stał się równie ważny, co dodatkowe krzesło przy stole.

telepolis
plus HBO Max Plus Światłowód streaming wideo internet światłowodowy disney+ święta 2025
Zródła zdjęć: Plus
Źródła tekstu: Plus