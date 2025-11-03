Święta to maraton VOD. Twoje łącze da radę?

Do świąt coraz bliżej

Święta. Pełen dom gości, choinka, sałatka jarzynowa i... co dalej? Kiedyś byliśmy skazani na to, co akurat leci w telewizji. Dziś pilot coraz częściej ląduje w kącie. Wolimy sami wybierać, co oglądamy.

Włączamy serwisy VOD. Jeden domownik chce klasyczne filmy świąteczne, inny woli nadrobić głośny serial. Dzieci domagają się bajek. Na szczęście wybór platform jest ogromny. Mamy Disney+, HBO Max, do tego Polsat Box Go czy SkyShowtime. Praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie i można uniknąć kłótni o program.

Kluczowy jest święty spokój (i szybkie łącze)

Jest jednak jeden warunek, by ten plan na rodzinny relaks wypalił. To szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Magia świąt szybko pryśnie, gdy film w jakości 4K zacznie się buforować. Zwłaszcza gdy z sieci korzysta jednocześnie kilka osób. Dzieci oglądają coś na tablecie, dorośli serial na telewizorze, a ktoś w tle słucha świątecznych piosenek online.