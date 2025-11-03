Ten głośnik JBL ma 800 W mocy. Dźwiękiem rozniesie blok w drobny mak

PartyBox 720 to kolejne wcielenie imprezowej serii głośników JBL, łączących dużą moc, z potężnymi basami, efektami świetlnymi i zestawem dodatkowych funkcji sterowanych smartfonem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zestaw przetworników w JBL PartyBox 720 obejmuje dwa głośniki niskotonowe o średnicy 9 cali (243 mm) i dwa wysokotonowe 1,25 cala (30 mm), co ma w połączeniu z mocą 800 W RMS dostarczać wysoką głośność z wyraźnym dołem i czytelną górą w dużych pomieszczeniach. Producent obiecuje „wyrazisty bas, który wbija w ziemię”. Całość ma blisko metr wysokości i waży 31 kg, więc już wyglądem robi wrażenie.

JBL PartyBox 720 zasilany jest z sieci, ale ma też tryb pracy na dwóch akumulatorach JBL Battery 600, pozwalający grać do 15 godzin. Transport ułatwiają szerokie kółka i zintegrowany uchwyt, a obudowa spełnia normę IPX4, co zabezpiecza przed zachlapaniem w plenerze lub przy basenie.

Głośnik obsługuje Bluetooth 5.4, a do tego technologię JBL Auracast, co pozwala bezprzewodowo połączyć kilka modeli obsługujących to rozwiązanie, co się przyda na większe imprezy. Można też sparować dwa głośniki JBL PartyBox 720 w układzie stereo. Nie zabrakło złącza AUX 3,5 mm, na panelu połączeń znalazły się też dwa wejścia XLR dla mikrofonu do karaoke i instrumentów oraz port USB-C do źródeł audio. Do dyspozycji jest też wyjście ładowania USB-C, pozwalające zasilać urządzenia mobilne.

Wbudowany system oświetlenia oferuje sekwencje gwiazd, smug i stroboskopów zsynchronizowanych z muzyką, co ułatwia prowadzenie imprezy bez dodatkowych akcesoriów oświetleniowych. Sterowanie muzyką, korekcją i efektami świetlnymi jest dostępne zdalnie przez aplikację JBL PartyBox.​