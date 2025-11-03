Disney+ na rok w prezencie. Skorzystają wszyscy klienci

Z tej okazji debiutu Disney+ w Vectrze operator przygotował różne warianty ofert, dzięki którym każdy może dobrać rozwiązanie optymalne dla swojego domu.

Disney+ jako samodzielna usługa będzie dostępny przez rok w prezencie w Planie Standardowym, z możliwością przejścia na Plan Premium. Promocja, z 23-miesięcznym okresem zobowiązania, dotyczy obecnych klientów posiadających Internet, telewizję lub abonament komórkowy, a także nowych klientów decydujących się na jedną z usług głównych z 23-miesięcznym okresem zobowiązaniem.

Są też specjalne oferty z Disney+ dla nowych klientów. Pierwsza to Disney+ z Internetem – Vectra przygotowała pakiety z trzema wariantami prędkości Internetu: 300 Mb/s w cenie 59,99 zł miesięcznie, 600 Mb/s w cenie 74,99 zł miesięcznie oraz 1 Gb w cenie 89,99 zł miesięcznie z dostępem do Disney+ w prezencie na rok.

Dodatkowo abonament za Internet 300 Mb/s w pierwszych 3 miesiącach kosztować będzie jedynie 4,99 zł miesięcznie, a za internet 600 Mb/s i 1 Gb klienci zapłacą 4,99 zł miesięcznie nawet przez pierwsze pół roku. Po upływie 12 miesięcy ceny abonamentów wyniosą odpowiednio: 99,97 zł (300 Mb/s), 114,97 zł (600 Mb/s) oraz 134,97 zł (1 Gb) miesięcznie. Okres zobowiązania wynosi 23 miesiące.

Druga opcja to internet, telewizja i Disney+ – Vectra przygotowała łącznie aż 5 wariantów takich paczek. Internet 300 Mb/s oraz Pakiet Złoty (128 kanałów TV, w tym 105 kanałów HD i 86 kanałów dostępnych w TV Smart GO) dostępny będzie w cenie 89,99 zł miesięcznie.

Internet 600 Mb/s z Pakietem Złotym operator oferuje w cenie 109,99 zł miesięcznie, a z Pakietem Platynowym (167 kanałów TV, w tym 135 kanałów HD i 4 w 4K oraz 117 kanałów w TV Smart GO) w cenie 119,99 zł miesięcznie.

Z kolei za szybki internet 1 Gb wraz z Pakietem Platynowym klienci zapłacą 139,99 zł miesięcznie. Jeśli z Internetem 1Gb klient zdecyduje się na Pakiet Stalowy (dostęp do 37 kanałów TV w tym: 33 kanały HD i 14 kanałów w TV Smart GO) opłata za paczkę wyniesie 94,99 zł miesięcznie. Dodatkowo operator proponuje również dostęp do serwisu Netflix za 0 zł na rok (potem kosztować on będzie 33 zł miesięcznie) i dekoder TV Smart 4K BOX w cenie.

Po upływie 12 miesięcy ceny za abonament Disney+ wzrosną do cen regularnych. Okres zobowiązania na wszystkie oferty wynosi 23 miesiące.

Operator proponuje także Disney+ z telewizją internetową TV Smart w pakiecie MAX i dekoderem TV Smart 4K BOX w cenie. Umowa na 23 miesiące zakłada dostęp do Disney+ przez rok w prezencie i miesięczny abonament 44,99 zł/mies. Po 12 miesiącach miesięczny koszt wzrośnie do 79,98 zł/mies.