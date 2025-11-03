Nadciąga MSI B760MPOWER. Szykuje się tani hit do podkręcania

MSI lada moment rozszerzy swoją serię płyt głównych MPOWER, zaprojektowanych z myślą o podkręcaniu. Tym razem mowa o tańszym modelu na bazie Intel B760. Wyróżniają się one zmienioną topologią dla modułów RAM (tylko 2 banki) oraz mocną, dobrze chłodzoną sekcja zasilania. Przekłada się to na wyższe taktowania i stabilniejsze OC.

Najnowsze procesory Intel Arrow Lake nie są obsługiwane

Chociaż Tajwańczycy jeszcze jej oficjalnie nie zapowiedzieli, to w sieci pojawiła się już specyfikacja MSI B760MPOWER. Jest to platforma w formacie Micro ATX z gniazdem LGA 1700 dla procesorów Intel Alder Lake i Raptor Lake (Refresh). Na uwagę zasługuje fakt, że producent deklaruje obsługę pamięci RAM DDR5 8000+ MT/s.

Oprócz tego dostajemy wzmocnione złącze PCI Express 5.0 x16 dla kart graficznych i po jednym tradycyjnym PCI Express 4.0 x4 i PCI Express 3.0 x1 dla innych kart rozszerzeń. W przypadku magazynowania danych mowa o sześciu portach SATA III i dwóch M.2 2280 PCIe 4.0 x4.

Mowa o stonowanej, czarno-srebrnej stylistyce bez podświetlenia RGB LED. Nie znajdziemy też tutaj zbyt wielu dodatków jak ekran POST czy fizyczne przyciski na PCB. Wyjątkiem jest pojedynczy radiator dla SSD.