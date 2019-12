Cyfrowy Polsat kupuje blisko 22 procent akcji spółki informatycznej Asseco Poland

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar kupna 18 221 000 akcji spółki Asseco Poland, jednego z największych polskich graczy w sektorze IT. Jest to blisko 22 procent akcji firmy warte 1,18 mld. Ta inwestycja ma wzmocnić CP w realizacji nowych celów w czasach dynamicznie rozwijającego się rynku usług w telekomunikacji i mediach.

Cyfrowy Polsat dalej zamierza koncentrować się obecnej działalności, czyli mediach i telekomunikacji. Jak jednak pokazały problemy Grupy CP związane z powstawaniem nowego systemu informatycznego, do działania na dzisiejszym rynku zwłaszcza w przededniu rewolucji 5G, niezbędne jest posiadanie solidnego zaplecza IT. Aby móc w przyszłości skutecznie rozwijać swój biznes i skupić się na działalności podstawowej, Cyfrowy Polsat potrzebuje wiarygodnego partnera IT. Asseco Poland jest jedną z największych polskich spółek informatycznych, dostarczającą swoje rozwiązania do wielu sektorów transformującej się polskiej gospodarki, taka inwestycja ze strony Cyfrowego Polsatu nie może więc dziwić.

„Dodatkowym impulsem dla Cyfrowego Polsatu do zaangażowania kapitałowego w Asseco Poland, jest fakt, że branża IT jest silnikiem napędowym niemal wszystkich sektorów zarówno polskiej, jak i światowej gospodarki. Współpraca obydwu firm może być więc naturalnym krokiem w czasach rozwoju Gospodarki 4.0, której podstawą są IoT, big data czy chmura obliczeniowa oraz 5G” – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Z zapowiedzi Cyfrowego Polsatu wynika, że Asseco stanie się głównym partnerem technologicznym Grupy, wspierającym rozwój i utrzymanie jej systemów informatycznych. Z drugiej strony, usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego Polsatu mogą poszerzyć ofertę zaawansowanych usług Asseco Poland.

„Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie” – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu.

Spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał ma umożliwić stworzenie oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Cyfrowy Polsat od kilkunastu miesięcy przygotowywał się do wprowadzenia nowego systemu informatycznego, który miał zapewnić integrację obsługi klienta w Polkomtelu i CP, a także ujednolić system sprzedaży i rozliczeń. Wdrożeniem systemu miała się zająć firma Huawei, która dostała na to 18 miesięcy. Po tym, gdy minęło 41 miesięcy, a zintegrowany system informacyjny nadal nie działał, Cyfrowy Polsat odstąpił od umowy z firmą Huawei. Wcześniej z umowy zrezygnowała firma Asseco, która była podwykonawcą Huaweia w tym kontrakcie.

