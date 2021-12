Rząd daje 100 zł na dekoder? To pułapka!

Bon na 100 zł na zakup dekodera może być tak naprawdę sprytnym zagraniem rządu i swego rodzaju pułapką — przewidują prawnicy.

Kilka dni temu rząd zapowiedział prace nad ustawą, która wprowadził bon na zakup dekodera. Każdy, kto dysponuje zbyt starym sprzętem RTV, będzie mógł starać się o dofinansowanie w wysokości 100 zł na zakup dekodera zgodnego z nowym standardem.

Skąd taki pomysł? W przyszłym roku sygnał cyfrowej telewizji naziemnej zacznie być nadawany w nowym standardzie DVB-T2/HEVC, który nie jest obsługiwany przez starsze telewizory oraz dekodery. Kwota 100 zł pozwoli na zakup prostego dekodera, dzięki któremu odbiór telewizji w nowej wersji nie będzie problemem.

Co ważne, tych 100 zł nie dostaniemy w formie gotówki, a jako bon do wykorzystania w sklepach, które zdecydują się wziąć udział w programie. Dlatego też konieczne będzie stworzenie systemu informatycznego, który będzie łączyć kupujących i sprzedających. Dane mają być tam przetrzymywane do 5 lat.

Bon na dekoder to pułapka

Jednak prawnicy przewidują, że wspomniany bon, a konkretniej cały system informatyczny wokół niego, może być tak naprawdę pułapką i sposobem na zebranie informacji o obywatelach. Wszystko po to, aby skuteczniej ściągać abonament RTV.

System informatyczny przewidziany w ustawie pachnie mi tzw. misiem na miarę naszych możliwości. Za publiczne pieniądze będziemy budować kolejne rozwiązanie zbierające informacje o obywatelach. Sugeruje to, że nie chodzi o to, aby dać ludziom 100 zł na dekoder, ale o to, by przywrócić system ściągalności abonamentu RTV tylnymi drzwiami.

- komentuje Mariusz Busiło z kancelarii Bącal Busiło w rozmowie z Rzeczpospolita.pl

W tym momencie Poczta Polska nie może kontrolować, kto ma telewizor, a kto nie. Bon na dekoder i idący za tym system informatyczny da jednak urzędnikom jasną informację, kto ogląda telewizję i nie płaci abonamentu. Dzięki temu skuteczniejsze stanie się jego ściąganie od obywateli.

Zobacz: Duda podpisał. Policja przyjedzie do internetu

Zobacz: TVP. Jacek Kurski zalicza kosmiczną wtopę. Nie dadzą mu spokoju

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ollyy / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita.pl