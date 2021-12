Masz stary telewizor? Rząd da Ci 100 zł na wymianę

Jeśli masz stary telewizor, to rząd da Ci 100 zł na zakup dekodera, który obsługuje standard DVB-T2/HEVC.

W przyszłym roku w Polsce, tak samo jak w innych państwach należących do Unii Europejskiej, dojdzie do zmiany sposobu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Standard DVB-T zostanie zastąpiony nowszym i lepszym DVB-T2/HEVC.

Rzecz w tym, że w takim wypadku konieczne będzie posiadanie albo odpowiedniego telewizora, albo podłączonego do niego dekodera. Na szczęście od kilku lat producenci wyprzedzali rzeczywistość i montowali w swoich urządzeniach tuner DVB-T2/HEVC. Jednak wiele osób nadal może korzystać ze starszych modeli, które tym samym stracą dostęp do cyfrowej telewizji naziemnej.

Rząd dołoży się do wymiany dekodera

Polski rząd wpadł na pomysł, aby dofinansować wymianę dekodera na nowy. Z badań Krajowego Instytutu Mediów wynika, że problem ten może dotyczyć nawet 2,27 mln polskich gospodarstw. Dlatego w najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje projektu ustawy, w ramach którego każdy będzie mógł liczyć na dofinansowanie w wysokości 100 zł do wydania na nowy dekoder.

Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu będzie się wiązać z koniecznością wymiany odbiornika na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. Celem wprowadzenia dofinansowania w formie świadczenia na zakup dekodera umożliwiającego co najmniej odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC jest złagodzenie skutków społecznych zmiany standardu nadawania poprzez zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości nieprzerwanego odbierania telewizji naziemnej

Świadczenie będzie możliwe do uzyskania do końca 2022 roku. Co ważne, nie otrzymamy go w formie pieniężnej, a w bonie do wykorzystania w jednym ze sklepów RTV, które wezmą udział w programie. Wnioski będzie można składać zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjnej formie. Dofinansowanie będzie jednorazowe.

Źródło zdjęć: Shutterstock