Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł

Samsung na pierwszym planie

Największa część promocji w Plusie dotyczy urządzeń Samsunga. Operator przecenił zarówno flagowce, jak i modele ze średniej półki oraz dodatki.

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Wśród najmocniejszych propozycji znalazł się Galaxy S26+ (12/256 GB), który kosztuje teraz 4899 zł, czyli o 700 zł mniej niż wcześniej. Droższy Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) przeceniono do 6099 zł, co oznacza 400 zł oszczędności.

Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Samsung Galaxy S26+ 0 opinii Ekran 6.70" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4900mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Nie zabrakło też tańszych modeli. Galaxy A57 5G (8/128 GB) wyceniono na 1999 zł. W promocji znalazły się także akcesoria – smartwatch Galaxy Watch 8 LTE (40 mm) kosztuje 999 zł (300 zł mniej), a słuchawki Galaxy Buds 4 – 499 zł.

Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Warto pamiętać, że podane ceny obowiązują przy rozłożeniu płatności na 12 rat. Pełna lista urządzeń objętych akcją jest dostępna na stronie Plusa.

Składane motorole i cashback

Ciekawie wygląda również oferta Motoroli, szczególnie dla osób zainteresowanych składanymi smartfonami.

Najdroższy model w zestawieniu, Motorola RAZR Fold (16/512 GB), kosztuje teraz 8999 zł, czyli o 1000 zł mniej. Tyle samo można zaoszczędzić na modelu RAZR 70 Ultra (16/512 GB), który został wyceniony na 4999 zł. Tańszą opcją jest Motorola Signature (16/512 GB) za 3999 zł (300 zł mniej).

Motorola RAZR Fold 6 opinii Motorola RAZR Fold 6 opinii Ekran 8.09" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Motorola RAZR 70 Ultra 0 opinii Motorola RAZR 70 Ultra 0 opinii Ekran 6.96" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Motorola Signature 15 opinii Motorola Signature 15 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Na tym jednak nie koniec. Operator przedłużył promocję cashback na najnowsze modele. Kupując Motorolę RAZR Fold można odzyskać 1500 zł, a w przypadku RAZR 70 Ultra – 1000 zł. Oferta obowiązuje tylko do końca czerwca, więc czasu nie ma dużo. Szczegóły znajdziesz pod tym adresem.

Tańsza alternatywa od Xiaomi

Osoby szukające bardziej przystępnych cenowo smartfonów mogą zwrócić uwagę na Xiaomi. W promocji znalazły się dwa modele z dużą pamięcią.

Redmi Note 15 5G (8/256 GB) kosztuje 999 zł, a Redmi Note 15 Pro+ 5G (8/256 GB) – 1599 zł. W obu przypadkach ceny są niższe o 400 zł, również przy wyborze płatności w 12 ratach.

Xiaomi Redmi Note 15 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 5G 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 5520mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej