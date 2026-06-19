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Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł

Plus ruszył z nową akcją promocyjną na smartfony i akcesoria. W ofercie znalazły się modele Samsunga, Motoroli i Xiaomi, a obniżki sięgają nawet 2500 zł.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:29
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Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł
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Samsung na pierwszym planie

Największa część promocji w Plusie dotyczy urządzeń Samsunga. Operator przecenił zarówno flagowce, jak i modele ze średniej półki oraz dodatki.

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Wśród najmocniejszych propozycji znalazł się Galaxy S26+ (12/256 GB), który kosztuje teraz 4899 zł, czyli o 700 zł mniej niż wcześniej. Droższy Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) przeceniono do 6099 zł, co oznacza 400 zł oszczędności.

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Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+
0 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
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Nie zabrakło też tańszych modeli. Galaxy A57 5G (8/128 GB) wyceniono na 1999 zł. W promocji znalazły się także akcesoria – smartwatch Galaxy Watch 8 LTE (40 mm) kosztuje 999 zł (300 zł mniej), a słuchawki Galaxy Buds 4499 zł.

Samsung Galaxy A57 5G
3 opinii
Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A57 5G
3 opinii
Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.9 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
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Warto pamiętać, że podane ceny obowiązują przy rozłożeniu płatności na 12 rat. Pełna lista urządzeń objętych akcją jest dostępna na stronie Plusa.

Składane motorole i cashback

Ciekawie wygląda również oferta Motoroli, szczególnie dla osób zainteresowanych składanymi smartfonami.

Najdroższy model w zestawieniu, Motorola RAZR Fold (16/512 GB), kosztuje teraz 8999 zł, czyli o 1000 zł mniej. Tyle samo można zaoszczędzić na modelu RAZR 70 Ultra (16/512 GB), który został wyceniony na 4999 zł. Tańszą opcją jest Motorola Signature (16/512 GB) za 3999 zł (300 zł mniej).

Motorola RAZR Fold
6 opinii
Motorola RAZR Fold

Motorola RAZR Fold
6 opinii
Ekran 8.09" OLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
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Zobacz: Motorola RAZR Fold ma to, czego brakuje składanym Samsungom (test)
Zobacz: Motorola rzuca wyzwanie Samsungowi. Wielki test aparatów w Foldach

Motorola RAZR 70 Ultra
0 opinii
Motorola RAZR 70 Ultra

Motorola RAZR 70 Ultra
0 opinii
Ekran 6.96" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Motorola Signature
15 opinii
Motorola Signature

Motorola Signature
15 opinii
Ekran 6.67" AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5200mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
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Na tym jednak nie koniec. Operator przedłużył promocję cashback na najnowsze modele. Kupując Motorolę RAZR Fold można odzyskać 1500 zł, a w przypadku RAZR 70 Ultra – 1000 zł. Oferta obowiązuje tylko do końca czerwca, więc czasu nie ma dużo. Szczegóły znajdziesz pod tym adresem.

Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł

Tańsza alternatywa od Xiaomi

Osoby szukające bardziej przystępnych cenowo smartfonów mogą zwrócić uwagę na Xiaomi. W promocji znalazły się dwa modele z dużą pamięcią.

Redmi Note 15 5G (8/256 GB) kosztuje 999 zł, a Redmi Note 15 Pro+ 5G (8/256 GB) – 1599 zł. W obu przypadkach ceny są niższe o 400 zł, również przy wyborze płatności w 12 ratach.

Xiaomi Redmi Note 15 5G
0 opinii
Xiaomi Redmi Note 15 5G

Xiaomi Redmi Note 15 5G
0 opinii
Ekran 6.77" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 108 Mpix
Bateria 5520mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
0 opinii
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
0 opinii
Ekran 6.83" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.6 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6580mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

To propozycja dla tych, którzy nie potrzebują flagowca, ale chcą nowoczesnego telefonu w rozsądnej cenie.

Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł
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telepolis
Motorola plus samsung xiaomi niższe ceny smartfonów 1500 zł zwrotu lato 2026 2500 zł taniej
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus