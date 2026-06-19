Plus tnie ceny smartfonów. Zaoszczędzisz nawet 2500 zł
Plus ruszył z nową akcją promocyjną na smartfony i akcesoria. W ofercie znalazły się modele Samsunga, Motoroli i Xiaomi, a obniżki sięgają nawet 2500 zł.
Samsung na pierwszym planie
Największa część promocji w Plusie dotyczy urządzeń Samsunga. Operator przecenił zarówno flagowce, jak i modele ze średniej półki oraz dodatki.
Wśród najmocniejszych propozycji znalazł się Galaxy S26+ (12/256 GB), który kosztuje teraz 4899 zł, czyli o 700 zł mniej niż wcześniej. Droższy Galaxy S26 Ultra (12/256 GB) przeceniono do 6099 zł, co oznacza 400 zł oszczędności.
Nie zabrakło też tańszych modeli. Galaxy A57 5G (8/128 GB) wyceniono na 1999 zł. W promocji znalazły się także akcesoria – smartwatch Galaxy Watch 8 LTE (40 mm) kosztuje 999 zł (300 zł mniej), a słuchawki Galaxy Buds 4 – 499 zł.
Warto pamiętać, że podane ceny obowiązują przy rozłożeniu płatności na 12 rat. Pełna lista urządzeń objętych akcją jest dostępna na stronie Plusa.
Składane motorole i cashback
Ciekawie wygląda również oferta Motoroli, szczególnie dla osób zainteresowanych składanymi smartfonami.
Najdroższy model w zestawieniu, Motorola RAZR Fold (16/512 GB), kosztuje teraz 8999 zł, czyli o 1000 zł mniej. Tyle samo można zaoszczędzić na modelu RAZR 70 Ultra (16/512 GB), który został wyceniony na 4999 zł. Tańszą opcją jest Motorola Signature (16/512 GB) za 3999 zł (300 zł mniej).
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Na tym jednak nie koniec. Operator przedłużył promocję cashback na najnowsze modele. Kupując Motorolę RAZR Fold można odzyskać 1500 zł, a w przypadku RAZR 70 Ultra – 1000 zł. Oferta obowiązuje tylko do końca czerwca, więc czasu nie ma dużo. Szczegóły znajdziesz pod tym adresem.
Tańsza alternatywa od Xiaomi
Osoby szukające bardziej przystępnych cenowo smartfonów mogą zwrócić uwagę na Xiaomi. W promocji znalazły się dwa modele z dużą pamięcią.
Redmi Note 15 5G (8/256 GB) kosztuje 999 zł, a Redmi Note 15 Pro+ 5G (8/256 GB) – 1599 zł. W obu przypadkach ceny są niższe o 400 zł, również przy wyborze płatności w 12 ratach.
To propozycja dla tych, którzy nie potrzebują flagowca, ale chcą nowoczesnego telefonu w rozsądnej cenie.