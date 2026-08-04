W Play biją się Apple z Samsungiem. Klienci najchętniej wybierali te telefony

Kilka dni temu swoje zestawienia smartfonów najczęściej wybieranych w pierwszym półroczu 2026 roku podał T-Mobile, gdzie wyraźnie dominował Samsung. A które smartfony cieszyły się w tym czasie największym zainteresowaniem klientów Play?

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Fioletowy operator sprawdził wyniki sprzedaży i przygotował dwa zestawienia, które obejmują najpopularniejsze smartfony oraz modele z segmentu premium. Dane pokazują, po jakie urządzenia klienci sięgali najczęściej.

TOP 5 najpopularniejszych smartfonów

W pierwszej piątce dominują urządzenia z serii Samsung Galaxy, które zajęły trzy miejsca w zestawieniu. Jak podkreśla Play, nowością w tym zestawieniu, obejmującym urządzenia ze wszystkich kategorii cenowych, jest obecność iPhone’a 17 Pro, co wpisuje się w obserwowany na rynku trend wyboru smartfonów klasy premium. W kolejności alfabetycznej lista wygląda tak:

Apple iPhone 17 Pro 256 GB,

Samsung Galaxy A17 5G,

Samsung Galaxy A36 5G 8/256 GB,

Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB,

Xiaomi Redmi Note 15.

TOP 5 najpopularniejszych smartfonów premium (powyżej 3000 zł)

Play wydzielił także statystyki dla segmentu premium, które wyraźnie zdominowały urządzenia Apple – cztery z pięciu modeli w zestawieniu to smartfony tej marki. Jedynym przedstawicielem urządzeń z Androidem jest Samsung Galaxy S26 Ultra, co potwierdza, że to właśnie Apple i Samsung pozostają najczęstszym wyborem klientów poszukujących flagowych urządzeń. Kolejność alfabetyczna.

Apple iPhone 16 128 GB,

Apple iPhone 17 256 GB,

Apple iPhone 17 Pro 256 GB,

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB,

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB.