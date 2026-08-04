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W Play biją się Apple z Samsungiem. Klienci najchętniej wybierali te telefony

Play podał listę smartfonów najchętniej wybieranych przez klientów sieci. W pierwszej połowie roku zdecydowanie dominowały marki Apple i Samsung.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:03
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W Play biją się Apple z Samsungiem. Klienci najchętniej wybierali te telefony
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Kilka dni temu swoje zestawienia smartfonów najczęściej wybieranych w pierwszym półroczu 2026 roku podał T-Mobile, gdzie wyraźnie dominował Samsung. A które smartfony cieszyły się w tym czasie największym zainteresowaniem klientów Play? 

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Fioletowy operator sprawdził wyniki sprzedaży i przygotował dwa zestawienia, które obejmują najpopularniejsze smartfony oraz modele z segmentu premium. Dane pokazują, po jakie urządzenia klienci sięgali najczęściej.

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TOP 5 najpopularniejszych smartfonów

W pierwszej piątce dominują urządzenia z serii Samsung Galaxy, które zajęły trzy miejsca w zestawieniu. Jak podkreśla Play, nowością w tym zestawieniu, obejmującym urządzenia ze wszystkich kategorii cenowych, jest obecność iPhone’a 17 Pro, co wpisuje się w obserwowany na rynku trend wyboru smartfonów klasy premium. W kolejności alfabetycznej lista wygląda tak:

  • Apple iPhone 17 Pro 256 GB,
  • Samsung Galaxy A17 5G,
  • Samsung Galaxy A36 5G 8/256 GB,
  • Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB,
  • Xiaomi Redmi Note 15.

TOP 5 najpopularniejszych smartfonów premium (powyżej 3000 zł)

Play wydzielił także statystyki dla segmentu premium, które wyraźnie zdominowały urządzenia Apple – cztery z pięciu modeli w zestawieniu to smartfony tej marki. Jedynym przedstawicielem urządzeń z Androidem jest Samsung Galaxy S26 Ultra, co potwierdza, że to właśnie Apple i Samsung pozostają najczęstszym wyborem klientów poszukujących flagowych urządzeń. Kolejność alfabetyczna.

  • Apple iPhone 16 128 GB,
  • Apple iPhone 17 256 GB,
  • Apple iPhone 17 Pro 256 GB,
  • Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB,
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB.

W ocenie operatora porównanie z analogicznym okresem ubiegłego roku pokazuje, że preferencje klientów Play pozostają niezmienne – od dłuższego czasu największą popularnością cieszą się iPhone'y oraz smartfony z serii Samsung Galaxy.

Zobacz: Galaxy A rządzą w Play. TOP 5 najchętniej kupowanych telefonów

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telepolis
#Apple apple iphone play samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Apple iPhone 17 Pro top5 smartfonów
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play