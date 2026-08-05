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T-Mobile z mocną darmówką. Czasu jest jednak bardzo mało

T-Mobile przygotował niespodziankę dla klientów korzystających z ofert na kartę oraz MIX. Od dziś można zgarnąć to, co wszyscy chyba lubią najbardziej, czyli darmowe internety. Z paczki będzie można skorzystać podczas wakacji w Polsce i w roamingu w strefie 1A.    

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:19
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T-Mobile z mocną darmówką. Czasu jest jednak bardzo mało
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Od 5 sierpnia w T-Mobile wystartowała nowa promocja, w której do zgarnięcia jest darmowy pakiet internetu o wielkości 15 GB. Z oferty mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz abonenci oferty MIX. Czasu na reakcję nie ma jednak zbyt wiele, ponieważ okazja trwa tylko do 9 sierpnia 2026 r.

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Darmowe gigabajty można uruchomić w prosty sposób – wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i zlecić aktywację w sekcji Magenta Moments lub w zakładce z usługami. Po wysłaniu zgłoszenia pakiet zostaje włączony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin, a potwierdzenie przychodzi tradycyjnym SMS-em. Aby skorzystać z promocji, trzeba mieć aktywną kartę SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatnie saldo konta.  

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T-Mobile z mocną darmówką. Czasu jest jednak bardzo mało

Przyznany paczka 15 GB jest ważna przez 7 dni od momentu aktywacji. Warto pamiętać, że jest to usługa jednorazowa, więc w czasie trwania akcji można odebrać ją tylko raz. 

Promocyjny pakiet schodzi w pierwszej kolejności, zanim sieć zacznie pobierać środki z konta głównego czy innych zasobów danych. Przydzielone gigabajty zadziałają w Polsce oraz jak wynika z regulaminuw Strefie Roamingowej 1A. 

Paczka jest przeznaczona do użytku na smartfonach i telefonach – po włożeniu karty SIM do modemu lub routera transmisja z darmowego pakietu zostanie automatycznie zablokowana ze względu na ochronę sieci przed przeciążeniami.  

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telepolis
T-Mobile Heyah heyah na kartę t-mobile mix T-Mobile na kartę 15 GB Magenta Moments
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile