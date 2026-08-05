T-Mobile z mocną darmówką. Czasu jest jednak bardzo mało

Od 5 sierpnia w T-Mobile wystartowała nowa promocja, w której do zgarnięcia jest darmowy pakiet internetu o wielkości 15 GB. Z oferty mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz abonenci oferty MIX. Czasu na reakcję nie ma jednak zbyt wiele, ponieważ okazja trwa tylko do 9 sierpnia 2026 r.

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Darmowe gigabajty można uruchomić w prosty sposób – wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i zlecić aktywację w sekcji Magenta Moments lub w zakładce z usługami. Po wysłaniu zgłoszenia pakiet zostaje włączony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin, a potwierdzenie przychodzi tradycyjnym SMS-em. Aby skorzystać z promocji, trzeba mieć aktywną kartę SIM z możliwością wykonywania połączeń wychodzących oraz dodatnie saldo konta.

Przyznany paczka 15 GB jest ważna przez 7 dni od momentu aktywacji. Warto pamiętać, że jest to usługa jednorazowa, więc w czasie trwania akcji można odebrać ją tylko raz.

Promocyjny pakiet schodzi w pierwszej kolejności, zanim sieć zacznie pobierać środki z konta głównego czy innych zasobów danych. Przydzielone gigabajty zadziałają w Polsce oraz jak wynika z regulaminu – w Strefie Roamingowej 1A.