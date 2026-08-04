Wielki włam do Żabki. Dane trafiły na sprzedaż
Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do serwerów Żabki, z których wykradli dane. Sklep potwierdził te informacje.
Żabka została zhackowana
O wycieku danych poinformował serwis Niebezpiecznik.pl. Wszystko zaczęło się od dziwnej wiadomości e-mail, która trafiła na ich skrzynkę. W niej znalazła się informacja o problemie bezpieczeństwa w systemach Żabki. Prawdopodobnie została ona wysłana przez atakującego.
Po kilku godzinach na jednym z forów pojawiła się oferta sprzedaży wykradzionych danych. Oferta opiewa na śmiesznie niską kwotę 5 tys. euro. Udostępniona przez hakera próbka dowodziła, że miał on dostęp między innymi do Jiry. Poza tym, jak sam on twierdzi, uzyskał dostęp również do:
- nazwisk, adresów e-mail w domenie @zabka.pl, nazw użytkowników JIRA,
- poufnych danych projektowych, w tym informacje na temat systemów POS, sprzedażowych, platform zamówień i wielu więcej,
- kodu źródłowego i danych infrastruktury IT,
- danych dostępowych.
Żabka potwierdziła, że doszło do naruszenia jej systemów.
Pod koniec ubiegłego tygodnia wykryliśmy nieautoryzowany dostępu do wybranych zasobów technicznych wspierających wymianę informacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami. Do nieautoryzowanego dostępu doszło przy wykorzystaniu konta zewnętrznego dostawcy usług. Nieuprawniony dostęp został wykryty i niezwłocznie zablokowany zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych transakcyjnych i usług konsumenckich, poufność danych aplikacji “Żappka” oraz działalność operacyjna pozostają nienaruszone. Zgodnie z naszą obecną wiedzą sprawca uzyskał dostęp do systemu kolejkowania zgłoszeń.
Nie wiadomo, co z danymi klientów Żabki. Jeśli one również zostały wykradzione, to spółka ma obowiązek o tym poinformować. Na razie nie ma powodów do paniki. Jeśli coś się wydarzyło, to prawdopodobnie otrzymacie o tym informację. Jednocześnie warto być czujnym i uważać w najbliższym czasie na podejrzanie wiadomości.