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Polacy sami chcą, by rząd im tego zakazał. Tylko co 10 się sprzeciwia

Już we wrześniu wchodzi ogólnokrajowy zakaz używania telefonów przez uczniów szkół podstawowych. Niezależne badanie pokazuje, że Polacy popierają ten pomysł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:45
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Polacy sami chcą, by rząd im tego zakazał. Tylko co 10 się sprzeciwia
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Nie ukrywajmy, rządowy zakaz rzadko kiedy brzmi jak coś pozytywnego, co spotka się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa. Tym razem jednak władza powszechnym oczekiwaniom zdołała sprostać, a przynajmniej na to wskazują wyniki badania Ariadny zleconego przez Wirtualną Polskę.

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Badanie wykonano metodą CAWI (ankieta online) na próbie 1090 osób w lipcu 2026 roku i jak się okazuje, tylko co dziesiąty respondent deklaruje się jako przeciwnik nowej inicjatywy. Dla kontrastu 3 na 4 ankietowanych ograniczenie dostępu do smartfonów popiera. 

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Przypomnijmy, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, podpisaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, od 1 września na terenie szkół podstawowych i przedszkoli korzystanie z telefonów zostanie znacząco ograniczone. Placówki mają co prawda dowolność w egzekwowaniu zakazu, ale zostają zmuszone do wprowadzenia odpowiednich zmian statutowych.

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telepolis
zakaz smartfonów
Źródła zdjęć: własne