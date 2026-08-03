Polacy sami chcą, by rząd im tego zakazał. Tylko co 10 się sprzeciwia

Nie ukrywajmy, rządowy zakaz rzadko kiedy brzmi jak coś pozytywnego, co spotka się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa. Tym razem jednak władza powszechnym oczekiwaniom zdołała sprostać, a przynajmniej na to wskazują wyniki badania Ariadny zleconego przez Wirtualną Polskę.

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Badanie wykonano metodą CAWI (ankieta online) na próbie 1090 osób w lipcu 2026 roku i jak się okazuje, tylko co dziesiąty respondent deklaruje się jako przeciwnik nowej inicjatywy. Dla kontrastu 3 na 4 ankietowanych ograniczenie dostępu do smartfonów popiera.