Nie zdziw się przy zakupach na Allegro. Sąd nakazał zmiany

Allegro musi zmienić sposób wyświetlania dostępnych metod dostaw klientom, którzy spełniają warunku darmowej dostawy w ramach programu Smart! Taką decyzję podjął sąd.

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Allegro walczy przed sądem

To kolejna odsłona sporu, który tak naprawdę dopiero będzie miał swoją kulminację. Cała sprawa rozpoczęła się na początku tego roku, gdy Fundacja Forum Konsumentów pozwała Allegro w związku ze sposobem wyświetlania dostępnych metod dostaw.

Fundacji nie spodobało się, że Allegro wyróżnia i domyślnie zaznacza konkretne metody dostaw użytkownikom, którzy mają wkupioną usługę Smart! W związku z tym domagano się zabezpieczenia w postaci zmiany sposobu prezentowania metod dostaw. Sąd się do tego przychylił.

Jednak Allegro szybko odwołało się od decyzji. Sąd zdecydował, że na czas postępowania odwoławczego zabezpieczenie zostaje uchylone. Tym samym spółka ponownie mogła wyświetlać metody dostaw według własnych preferencji. Jednak z tym już koniec.

Sąd podjął decyzję ws. odwołania i w część dotyczącej dostaw nie uznał argumentów serwisu e-commerce. Oznacza to, że Allegro ostatecznie musi zmienić to, jak wyświetla klientom listę dostępnych metod dostaw. Nie może żadnej wyróżniać, w tym swoich własnych w ramach Allegro On. Poza tym lista musi być kompletna i muszą znajdować się na niej również płatne sposoby, nawet jeśli klientowi przysługuje darmowa dostawa w ramach Allegro Smart!