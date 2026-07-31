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Serwisy gov.pl padły. RCB zafundowało im atak DDoS

RCB rozsyła linki do poradnika bezpieczeństwa w wersji online. Problem w tym, że strona nie działa. I można było się tego spodziewać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:19
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Serwisy gov.pl padły. RCB zafundowało im atak DDoS
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Ośmieszania się RCB ciąg dalszy. Po wczorajszej wpadce z brakiem informacji dziś Polacy dostali SMS-y z linkami do poradnika bezpieczeństwa. Ten sam komunikat pojawił się także na profilu X:

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Link z RCB nie działa

Problem w tym, że podany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa... nie działa. I dziwne, żeby działał, skoro miliony Polaków w jednym momencie próbowali wejść na stronę. Tym samym RCB zafundowało całemu gov.pl atak DDoS. 

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Ataki te polegają na tym, że zbyt wysoki ruch przeciąża serwery, przez co te przestają poprawnie działać. Natomiast RCB wysyłając linki do wszystkich, w niemalże jednym momencie sprawiło, że miliony Polaków w jednej chwili próbowało wejść na domenę rządową, wywołując jej awarię. 

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Czy to było do przewidzenia? Oczywiście, że tak. Zaledwie wczoraj spadła rakieta na terytorium naszego kraju. Ludzie są poddenerwowani i nie olewają komunikatów, a chcą się z nimi zapoznać. Serwery nie miały prawa tego wytrzymać, jednak sytuację tą dało się przewidzieć. Tym samym RCB przynosi więcej szkody, niż pożytku. 

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telepolis
RCB poradnik bezpieczenstwa
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis
Źródła tekstu: gov.pl, RCB, RCB/X, Własne