Serwisy gov.pl padły. RCB zafundowało im atak DDoS

Ośmieszania się RCB ciąg dalszy. Po wczorajszej wpadce z brakiem informacji dziś Polacy dostali SMS-y z linkami do poradnika bezpieczeństwa. Ten sam komunikat pojawił się także na profilu X:

Dalsza część tekstu pod wideo

Link z RCB nie działa

Problem w tym, że podany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa... nie działa. I dziwne, żeby działał, skoro miliony Polaków w jednym momencie próbowali wejść na stronę. Tym samym RCB zafundowało całemu gov.pl atak DDoS.

Ataki te polegają na tym, że zbyt wysoki ruch przeciąża serwery, przez co te przestają poprawnie działać. Natomiast RCB wysyłając linki do wszystkich, w niemalże jednym momencie sprawiło, że miliony Polaków w jednej chwili próbowało wejść na domenę rządową, wywołując jej awarię.