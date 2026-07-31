Serwisy gov.pl padły. RCB zafundowało im atak DDoS
RCB rozsyła linki do poradnika bezpieczeństwa w wersji online. Problem w tym, że strona nie działa. I można było się tego spodziewać.
Ośmieszania się RCB ciąg dalszy. Po wczorajszej wpadce z brakiem informacji dziś Polacy dostali SMS-y z linkami do poradnika bezpieczeństwa. Ten sam komunikat pojawił się także na profilu X:
Link z RCB nie działa
Problem w tym, że podany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa... nie działa. I dziwne, żeby działał, skoro miliony Polaków w jednym momencie próbowali wejść na stronę. Tym samym RCB zafundowało całemu gov.pl atak DDoS.
Ataki te polegają na tym, że zbyt wysoki ruch przeciąża serwery, przez co te przestają poprawnie działać. Natomiast RCB wysyłając linki do wszystkich, w niemalże jednym momencie sprawiło, że miliony Polaków w jednej chwili próbowało wejść na domenę rządową, wywołując jej awarię.
Czy to było do przewidzenia? Oczywiście, że tak. Zaledwie wczoraj spadła rakieta na terytorium naszego kraju. Ludzie są poddenerwowani i nie olewają komunikatów, a chcą się z nimi zapoznać. Serwery nie miały prawa tego wytrzymać, jednak sytuację tą dało się przewidzieć. Tym samym RCB przynosi więcej szkody, niż pożytku.