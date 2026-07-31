W T-Mobile wymiata Samsung. Klienci sieci najchętniej kupują Galaxy

Wśród bestsellerów pierwszych sześciu miesięcy roku znalazły się zarówno tańsze smartfony Xiaomi czy Motorola, jak i najnowsze flagowce Apple oraz Samsunga. Zdaniem operatora popularność poszczególnych modeli pokazuje, że potrzeby klientów są dziś bardzo zróżnicowane – podczas gdy jedni preferują proste telefony do codziennych zadań, drudzy wolą sprzęt oferujący najwyższą wydajność, zaawansowaną fotografię mobilną i funkcje AI.

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Telefony do 1 500 zł

Segment telefonów do 1,5 tys. zł potwierdza, że klienci coraz częściej oczekują funkcji znanych z droższych urządzeń także od bardziej przystępnych modeli. Wśród bestsellerów znalazły się smartfony oferujące obsługę 5G, duże baterie, wysokiej jakości ekrany i pojemną pamięć.

Najlepiej sprzedające się smartfony w T-Mobile do 1500 zł (kolejność alfabetyczna)

Motorola Edge 60 Neo 5G 12/256GB

Motorola Moto G56 5G 8/256GB

Samsung Galaxy A17 5G 4/128GB

T Phone 3 5G 6/128GB

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256GB

Telefony w przedziale 1 500 zł do 3 500 zł

Średnia półka cenowa (od 1,5 tys. do 3,5 tys. zł) niezmiennie pozostaje jedną z najważniejszych kategorii na rynku. To właśnie tutaj klienci znajdują urządzenia oferujące zaawansowane aparaty, wydajne procesory i wieloletnie wsparcie aktualizacyjne bez konieczności sięgania po najdroższe modele.

Najlepiej sprzedające się smartfony w T-Mobile w przedziale od 1 500 zł do 3 500 zł (kolejność alfabetyczna)

Samsung Galaxy A36 5G 6/128GB

Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB

Samsung Galaxy A57 5G 8/128GB

Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128GB

Telefony powyżej 3 500 zł

Najwyższy segment cenowy pokazuje, że wielu użytkowników jest gotowych inwestować w urządzenia oferujące najlepsze aparaty, najwyższą wydajność i najnowsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Najlepiej sprzedające się smartfony w T-Mobile powyżej 3 500 zł (kolejność alfabetyczna)

Apple iPhone 17 256GB

Apple iPhone 17 Pro 256GB

Apple iPhone 17 Pro Max 256GB

Samsung Galaxy S26 5G 12/256GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256GB

Analiza sprzedaży T‑Mobile pokazuje, że rynek odpowiada na różnorodność preferencji klientów. Jedni wybierają urządzenia oferujące najlepszy stosunek ceny do możliwości, inni stawiają na zaawansowaną fotografię mobilną, funkcje AI czy najwyższą wydajność.