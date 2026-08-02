Szef OpenAI ma kuriozalną poradę. Chodzi o rodzicielstwo

Rodzice - róbcie podcasty, które przypomną dzieci o wszystkich obowiązkach

Niedawno twórca ChatGPT podzielił się przemyśleniami na temat "ciekawych" sposobów na wykorzystanie AI na łamach X (dawny Twitter). "Po prostu podepnijcie kalendarze dzieciaków i pozwólcie, żeby AI rozmawiało o ich zainteresowaniach". Dalej rozwinął ten temat:

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Przygotujcie sobie na poranny dojazd do szkoły samochodem wygenerowany przez AI podcast, który będzie mówił o [zajęciach dzieci na dany dzień], o meczu piłki nożnej, urodzinach, jakichś interesujących ich informacjach.

Taka porada niezbyt się spodobała niektórym. Alex Hirsch, twórca serialu Wodogrzmoty małe (Gravity Falls) odpowiedział: "a co gdyby tak po prostu ze swoimi dziećmi porozmawiać?". Jego riposta zyskała ponad 120 tys. polubień.

Inne reakcje były także głównie negatywne, komik Gianmarco Soresi odpisał: "mam fajny pomysł na użycie wibratora - można pójść do osobnych pokojów i nie uprawiać seksu w ogóle". Kathryn Jezer-Morton, autorka i dziennikarka New York Times była jeszcze bardziej bezpośrednia: "aż trudno uwierzyć, jak bardzo jest to głupi pomysł". Inny komentujący (AM_Pines) odpisał: "dzieci trzeba wychowywać na Creedence Clearwater Revival puszczanym w trakcie dojazdów do szkoły, a nie na slopie wygenerowanym przez AI".

Nie trzeba zbytnio się wysilać, żeby uświadomić sobie, że takie porady tak naprawdę prowadzą do jeszcze większej społecznej izolacji.