Telewizja Republika szokuje opłatami. Nawet 90 zł na start

Jak wiadomo, operatorzy wirtualni nie posiadają własnej infrastruktury ani zazwyczaj choćby salonów, ale dzięki temu, sprzedając nadwyżki operatorów strukturalnych, mogą w swej niszy powalczyć ceną. Nie dotyczy to jednak sieci Republika Mobile, która, jak wynika z opublikowanego cennika, wcale nie ma ambicji, aby być ofertą ekonomiczną. Wprost przeciwnie, bo pobiera wyższe opłaty niż stojący u jej podstaw Orange.

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Ceny samych pakietów wprawdzie nie odbiegają zbytnio od rynkowych standardów, gdyż opcję podstawową z 8 GB danych można mieć już za 24 zł, a 50 GB - 36 zł, ale inaczej jest z opłatami logistycznymi i technicznymi.

Jednorazowa opłata aktywacyjna na start to wydatek rzędu 60 zł. Idąc dalej, kolejne 10 zł naliczane jest za wydanie karty SIM, nawet jeśli klient zdecyduje się na cyfrowy e-SIM. Mało tego, bo sieć inkasuje jeszcze 20 zł za wysyłkę, czyli decydując się na kartę fizyczną, na dobry początek w Republice Mobile trzeba przygotować minimum 90 zł. A dalej wcale nie robi się o wiele taniej.

Zmiana numeru to koszt 99 zł, a wymiana karty SIM - 60 zł. Podobnie jest w kwestii zmiany danych abonenta w trakcie trwania umowy, również 60 zł. Tyle dobrego, że sieć zastrzega, że w wypadku kradzieży dostarczy duplikat bezpłatnie.