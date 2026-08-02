Telewizja Republika szokuje opłatami. Nawet 90 zł na start
Stacja telewizyjna Republika jakiś czas temu zapowiedziała start własnego MVNO, a teraz usługa rusza, dzięki czemu poznajemy cennik. I jedno wiemy na pewno: nie jest to wybór dla oszczędnych.
Jak wiadomo, operatorzy wirtualni nie posiadają własnej infrastruktury ani zazwyczaj choćby salonów, ale dzięki temu, sprzedając nadwyżki operatorów strukturalnych, mogą w swej niszy powalczyć ceną. Nie dotyczy to jednak sieci Republika Mobile, która, jak wynika z opublikowanego cennika, wcale nie ma ambicji, aby być ofertą ekonomiczną. Wprost przeciwnie, bo pobiera wyższe opłaty niż stojący u jej podstaw Orange.
Ceny samych pakietów wprawdzie nie odbiegają zbytnio od rynkowych standardów, gdyż opcję podstawową z 8 GB danych można mieć już za 24 zł, a 50 GB - 36 zł, ale inaczej jest z opłatami logistycznymi i technicznymi.
Jednorazowa opłata aktywacyjna na start to wydatek rzędu 60 zł. Idąc dalej, kolejne 10 zł naliczane jest za wydanie karty SIM, nawet jeśli klient zdecyduje się na cyfrowy e-SIM. Mało tego, bo sieć inkasuje jeszcze 20 zł za wysyłkę, czyli decydując się na kartę fizyczną, na dobry początek w Republice Mobile trzeba przygotować minimum 90 zł. A dalej wcale nie robi się o wiele taniej.
Zmiana numeru to koszt 99 zł, a wymiana karty SIM - 60 zł. Podobnie jest w kwestii zmiany danych abonenta w trakcie trwania umowy, również 60 zł. Tyle dobrego, że sieć zastrzega, że w wypadku kradzieży dostarczy duplikat bezpłatnie.
Tak czy inaczej, Republika Mobile zdecydowanie nie należy do opcji najbardziej przystępnych cenowo. Jednocześnie nie oferuje jakichkolwiek niespodziewanych benefitów. Zatem, wydaje się opcją adresowaną przede wszystkim do zdeklarowanych fanów rzeczonej telewizji.