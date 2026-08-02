Żabka ma awarię. W panice zamykają sklepy

W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy błąd techniczny w mechanizmie promocyjnym, który wpłynął na sposób naliczania rabatów w części transakcji realizowanych w sklepach sieci. Po zidentyfikowaniu nieprawidłowości niezwłocznie podjęliśmy działania w celu usunięcia problemu, a zespoły techniczne pracują nad pełnym przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu Proces usuwania awarii jest zaawansowany. Według aktualnych danych problem został rozwiązany już w blisko 90% sklepów, a prace w pozostałych placówkach są kontynuowane. Na bieżąco pozostajemy w kontakcie z franczyzobiorcami i przekazujemy im aktualne informacje dotyczące sytuacji. Analizujemy również skalę wpływu incydentu na działalność sklepów. Priorytetem jest dla nas jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności systemów oraz ograniczenie skutków zdarzenia dla franczyzobiorców i klientów. Po zakończeniu prac technicznych przeprowadzimy szczegółową analizę przyczyn incydentu i wdrożymy działania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.