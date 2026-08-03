Orange lekką ręką rozdaje, ale w drugiej trzyma haczyk

Początek każdego miesiąca zawsze oznacza okazje dla klientów Orange na kartę, gdy operator rozdaje im rozmaite bonusy. Dziś pomarańczowa sieć przygotowała nową niespodziankę, choć tak naprawdę – już znaną.

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Doładuj, dostaniesz 50 GB

W sierpniu operator przedłuża dostępną w Orange na kartę lipcową promocję na dodatkowe gigabajty. Po doładowaniu online do 31 sierpnia 2026 roku, za minimum 30 zł, poprzez Mój Orange lub na stronie www.doladowania.orange.pl, klienci otrzymają 50 GB.

Bonus przyznawany jest automatycznie i będzie się sumować z innymi darmowymi GB, które użytkownicy otrzymują w ramach promocji startowej oraz bonusów za doładowania online. Niestety, mimo wykorzystania tej samej szufladki z bonusami, gdzie gigabajty mogą czekać miesiącami na wykorzystanie, jest haczyk. Tak jak w lipcu operator zaznacza, że dodatkowe gigabajty z nowej akcji będą aktywne tylko 10 dni.

Promocja jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników Orange na kartę. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli ktoś skorzystał już z tego bonusu w lipcu, to w sierpniu nie przysługuje mu kolejny.