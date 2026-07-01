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Orange nie pożałował, ale zapowiada, że szybko zabierze

Orange udostępnił dziś nowy prezent dla klientów na kartę – bogaty pakiet gigabajtów. Wielu użytkowników czekało na to z utęsknieniem, szkoda jednak, że zasady promocji narzucają niekorzystne ograniczenia czasowe.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:49
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Orange nie pożałował, ale zapowiada, że szybko zabierze
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Po czerwcowej przerwie, gdy klienci na kartę nie otrzymali spodziewanego prezentu w aplikacji, Orange wraca do dobrego zwyczaju. W pierwszą środę miesiąca operator przygotował dla karciarzy atrakcyjny bonus.  

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Doładuj i odbierz swoje 50 GB

W lipcowej promocji Orange na kartę klienci mogą zyskać dodatkowe gigabajty. Po doładowaniu online do 31 lipca, za minimum 30 zł, poprzez Mój Orange lub na stronie www.doladowania.orange.pl, otrzymają oni 50 GB. 

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To świetna okazja, aby cieszyć się większą ilością internetu, szczególnie podczas letnich wyjazdów czy codziennych aktywności online

– zachwala Orange.

Bonus zostanie przyznany automatycznie i będzie się sumować z innymi darmowymi GB, które klienci otrzymują w różnych promocjach, np. za doładowania online. To sugeruje, że czerwcowa paczka będzie dostępna tak długo, jak ważny jest główny pakiet, co dla najwierniejszych użytkowników oznacza miesiące korzystania. Jednak z warunków promocji wynika, że dodatkowe gigabajty będą aktywne tylko 10 dni. 

Orange nie pożałował, ale zapowiada, że szybko zabierze

Promocję skierowana jest do wszystkich użytkowników Orange na kartę. Każdy numer może skorzystać z tej oferty tylko raz.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Blog Orange Polska