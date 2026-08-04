Pilny alert PSE. Może zabraknąć prądu od upału

Okres ten oznacza, że wszyscy wytwórcy energii elektrycznej muszą być w stanie dostarczyć do systemu tyle mocy, ile wskazują zawarte z nimi umowy. Natomiast odbiorcy objęci umowami mocowymi, czyli głównie duże zakłady produkcyjne, muszą być w stanie obniżyć zapotrzebowanie wedle wymagań. Wszystko dlatego, że przewidywana nadwyżka produkcji energii wedle prognoz ma spaść w tych godzinach poniżej wymaganego, bezpiecznego poziomu.

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PSE ogłasza okres przywoływania

Za wymagany bezpieczny poziom uznaje się taki, który przewiduje awarie jednego z dostawców, lub samej sieci, które obniżą ilość energii elektrycznej na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu do niej dostępu. Czyli krótko mówiąc, zwykle zakłada się, że któraś z elektrowni może mieć awarię, a nadwyżka ma ją skompensować w perspektywie krajowej sieci energetycznej, co ma powstrzymać kaskadową awarię. Oczywiście nie oznacza to, że odbiorcy danej elektrowni tego nie odczują. Jest to zabezpieczenie z perspektywy sieci jako całości.

Krótko mówiąc: w okresie przywoływania producenci energii muszą być gotowi na dostarczenie jej większej ilości, a użytkownicy na zmniejszenie jej zużycia. Nie oznacza to jednak, że do takiej sytuacji w ogóle musi dojść.

Jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, to nie ma żadnych restrykcji. Warto także podkreślić, że nie należy tego mylić ze stopniami zasilnia. Te mają miejsce dopiero, jak realnie zaczyna brakować energii. Dopiero wtedy operatorzy mogą wprowadzić ograniczenia w poborze energii elektrycznej. A nawet wtedy dotyczą one dużych odbiorców z mocą przyłączenia powyżej 300 kW.