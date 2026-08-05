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T-Mobile uruchamia dodatkowe pasma. Nowe miejscowości w zasięgu 5G

T-Mobile nawet w upały nie zwalnia tempa, rozbudowując zasięg swojej sieci. W ciągu tygodnia magentowy operator postawił nowe stacje bazowe, włączył też 5G w kolejnych lokalizacjach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:14
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T-Mobile uruchamia dodatkowe pasma. Nowe miejscowości w zasięgu 5G
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Sierpień przywitał nas falą upałów! Podczas gdy lato trwa w najlepsze, nasza sieć zyskuje kolejne lokalizacje. Stawiamy nowe nadajniki oraz uruchamiamy dodatkowe pasma, aby Wasz internet działał niezawodnie w każdym miejscu w Polsce

– przechwala się T-Mobile na platformie X. 

Jak te zapewnienia operatora wyglądają w praktyce? W ciągu ostatnich 7 dni T-Mobile dołączył do swojej sieci 4 całkiem nowe stacje bazowe. Łączna liczba obiektów to już 12 833. To wciąż mniej niż ma Play, który przekroczył już pułap 14 tys. stacji bazowych, ale w T-Mobile ich liczba powiększa się co tydzień.

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Operator tradycyjnie pracował też nad rozbudową istniejących systemów. Liczba stacji z 5G w paśmie C wzrosła do 5190, a w ostatnim tygodniu zwiększyła się o 9 obiektów. Dzięki ulepszeniom stacji bazowych T-Mobile poprawił zasięg między innymi w Kołobrzegu, Mińsku Mazowieckim czy Szczecinie.

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Dzięki rozbudowie standard 5G w paśmie C dotarł też do nowych miejscowości: Byczyna, Krzeczów i Otwock Wielki. Ich mieszkańcy będą mogli się cieszyć szybkim internetem mobilnym ponad 1 Gb/s.

T-Mobile uruchamia dodatkowe pasma. Nowe miejscowości w zasięgu 5G

T-Mobile nie zapomina też o paśmie zasięgowym 700 MHz, dzięki któremu sieć 5G będzie dostępna także na terenach niezurbanizowanych i wzdłuż dróg. W sumie u magentowego operatora działa już 997 stacji bazowych z pasmem 700 MHz. 

Na przełomie lipca i sierpnia T-Mobile uruchomił ten standard na 31 nowych stacjach bazowych, dzięki czemu  pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Białystok, Kobyłka, Niedomice, Pniewo czy Skierniewice.

Chociaż prędkości osiągane w paśmie 700 MHz nie zapewnią mieszkańcom tych miejscowości spektakularnych prędkości pobierania, bo będą wartości nieznacznie tylko lepsze od LTE, to wzrośnie pojemność i dostępność sieci, co się przełoży na stabilne transfery i lepszą jakość połączeń.

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telepolis
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Źródła zdjęć: TobiasTropper / Shutterstock, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile