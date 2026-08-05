T-Mobile uruchamia dodatkowe pasma. Nowe miejscowości w zasięgu 5G

Sierpień przywitał nas falą upałów! Podczas gdy lato trwa w najlepsze, nasza sieć zyskuje kolejne lokalizacje. Stawiamy nowe nadajniki oraz uruchamiamy dodatkowe pasma, aby Wasz internet działał niezawodnie w każdym miejscu w Polsce – przechwala się T-Mobile na platformie X.

Jak te zapewnienia operatora wyglądają w praktyce? W ciągu ostatnich 7 dni T-Mobile dołączył do swojej sieci 4 całkiem nowe stacje bazowe. Łączna liczba obiektów to już 12 833. To wciąż mniej niż ma Play, który przekroczył już pułap 14 tys. stacji bazowych, ale w T-Mobile ich liczba powiększa się co tydzień.

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Operator tradycyjnie pracował też nad rozbudową istniejących systemów. Liczba stacji z 5G w paśmie C wzrosła do 5190, a w ostatnim tygodniu zwiększyła się o 9 obiektów. Dzięki ulepszeniom stacji bazowych T-Mobile poprawił zasięg między innymi w Kołobrzegu, Mińsku Mazowieckim czy Szczecinie.

Dzięki rozbudowie standard 5G w paśmie C dotarł też do nowych miejscowości: Byczyna, Krzeczów i Otwock Wielki. Ich mieszkańcy będą mogli się cieszyć szybkim internetem mobilnym ponad 1 Gb/s.

T-Mobile nie zapomina też o paśmie zasięgowym 700 MHz, dzięki któremu sieć 5G będzie dostępna także na terenach niezurbanizowanych i wzdłuż dróg. W sumie u magentowego operatora działa już 997 stacji bazowych z pasmem 700 MHz.

Na przełomie lipca i sierpnia T-Mobile uruchomił ten standard na 31 nowych stacjach bazowych, dzięki czemu pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Białystok, Kobyłka, Niedomice, Pniewo czy Skierniewice.