Play po 1H2025: rekordowy wynik i nowe inwestycje
Grupa Play nie zwalnia tempa i potwierdza swoją pozycję wśród liderów rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Spółka osiągnęła rekordowy wynik operacyjny, zwiększyła przychody w większości segmentów i wciąż rozwija swoją infrastrukturę.
Play zbudował ugruntowaną pozycję lidera rynku, czego dowodem są nasze wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku. Jesteśmy dumni zarówno z poziomu generowanych przychodów, jak i wyniku operacyjnego EBITDAaL z dwucyfrową dynamiką wzrostu. Są to solidne osiągnięcia na bardzo konkurencyjnym rynku, a także potwierdzenie, że firma nie ma sobie równych w zakresie efektywności operacyjnej i wydajności sieci. Tak dobre wyniki finansowe to konsekwencja osiągnięć biznesowych, w tym rosnącej liczby klientów w obszarze rozwiązań mobilnych, a także domowych i skierowanych do biznesu.
Coraz więcej abonentów stacjonarnych korzysta z konwergentnej oferty Play i wybiera najlepszą sieć komórkową w Polsce. Co kwartał inwestujemy setki milionów złotych, aby zapewnić łączność na terenie całego kraju i skutecznie reagować na stale rosnące wykorzystanie sieci. Uważnie wsłuchujemy się w głos naszych klientów i angażujemy w wiele inicjatyw, aby nasze rozwiązania i sieć jak najlepiej spełniały ich potrzeby.
Rekordowe wyniki finansowe i wzrost przychodów
W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku Play osiągnął rekordowy wynik operacyjny EBITDAaL na poziomie 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 11,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Drugi kwartał przyniósł 1,2 mld zł zysku operacyjnego, czyli o 13,6% więcej niż rok wcześniej. Przychody całkowite grupy wzrosły o 2,6% do ponad 5,1 mld zł, w tym przychody z usług mobilnych osiągnęły 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8%, a przychody z usług dla domu przekroczyły miliard złotych.
Te wyniki finansowe są efektem rosnącej liczby klientów w każdym segmencie działalności. W obszarze usług mobilnych Play utrzymuje pozycję najczęściej wybieranego operatora wśród osób przenoszących numer już dziesiąty kwartał z rzędu.
Liczba aktywnych klientów mobilnych na koniec pierwszego półrocza wyniosła ponad 13,4 mln, z czego 72% stanowili abonenci. Baza klientów usług domowych, obejmujących internet światłowodowy i telewizję, wyniosła 2,1 mln i wzrosła o 20 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zwiększył się również udział klientów korzystających z oferty konwergentnej, przekraczając 38%.
Segment B2B wciąż się rozwija. Play Rozwiązania dla Biznesu obsługuje już 60 tys. firm. Wśród nowych klientów znalazły się między innymi Polskie Koleje Państwowe, McDonald’s, Żabka i Dino.
Inwestycje i rozwój infrastruktury
Play kontynuuje dynamiczną rozbudowę sieci. Na koniec czerwca operator dysponował największą siecią komórkową w Polsce, liczącą 12709 stacji bazowych. Tylko w pierwszym półroczu uruchomiono 283 nowe stacje, a zasięg sieci 5G obejmuje już 81% populacji. Dodatkowo, dzięki wygranym blokom pasma 700 MHz, Play zwiększył pojemność i zasięg sieci.
Modernizacja infrastruktury obejmuje zastąpienie starszej sieci 3G technologiami 4G i 5G, co znacząco poprawiło jakość połączeń i transmisji danych. Sieć stacjonarna również rozwija się w szybkim tempie. Już 11,2 mln gospodarstw domowych znajduje się w zasięgu usług domowych Play, co jest efektem współpracy z partnerami hurtowymi i joint venture Polski Światłowód Otwarty. W pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne w sieć i częstotliwości wyniosły 800 mln zł.
Biznes i strategia
Play nie tylko utrzymuje pozycję lidera w segmencie mobilnym, ale konsekwentnie rozwija ofertę dla biznesu. W kwietniu 2025 roku firma ogłosiła strategiczne partnerstwo ze Scaleway, liderem usług chmurowych i AI, zapewniając klientom B2B dostęp do bezpiecznych, europejskich rozwiązań chmurowych. Firma angażuje się także w rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce poprzez Akademię Programowania 42 Warsaw, która zakończyła kolejną rundę rekrutacji kandydatów i prowadzi specjalne warsztaty programowania dla kobiet.