Play po 1H2025: rekordowy wynik i nowe inwestycje

Play zbudował ugruntowaną pozycję lidera rynku, czego dowodem są nasze wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku. Jesteśmy dumni zarówno z poziomu generowanych przychodów, jak i wyniku operacyjnego EBITDAaL z dwucyfrową dynamiką wzrostu. Są to solidne osiągnięcia na bardzo konkurencyjnym rynku, a także potwierdzenie, że firma nie ma sobie równych w zakresie efektywności operacyjnej i wydajności sieci. Tak dobre wyniki finansowe to konsekwencja osiągnięć biznesowych, w tym rosnącej liczby klientów w obszarze rozwiązań mobilnych, a także domowych i skierowanych do biznesu.



Coraz więcej abonentów stacjonarnych korzysta z konwergentnej oferty Play i wybiera najlepszą sieć komórkową w Polsce. Co kwartał inwestujemy setki milionów złotych, aby zapewnić łączność na terenie całego kraju i skutecznie reagować na stale rosnące wykorzystanie sieci. Uważnie wsłuchujemy się w głos naszych klientów i angażujemy w wiele inicjatyw, aby nasze rozwiązania i sieć jak najlepiej spełniały ich potrzeby.

Ken Campbell, prezes Grupy Play