Jest nowa mapa Internetu w Polsce. Miliony adresów wciąż "na czerwono"

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało najnowszą edycję raportu „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu”, podsumowującą stan na koniec trzeciego kwartału 2025 roku. Choć ogólny obraz z roku na rok się poprawia, to dane wciąż pokazują ogromną skalę wykluczenia cyfrowego. Najnowsza publikacja po raz pierwszy zawiera mapy tak zwanych białych plam, czyli miejsc z bardzo wolnym Internetem lub jego całkowitym brakiem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Internetowa Polska dwóch prędkości

Zgodnie z najnowszym raportem, w Polsce istnieje łącznie ponad 9,1 miliona punktów adresowych. Niestety, aż 1363501 z nich wciąż nie ma dostępu do żadnej sieci stacjonarnej. To niemal 15% wszystkich adresów w kraju.

Problem jest jednak znacznie szerszy, jeśli weźmiemy pod uwagę jakość połączenia. Za "białą plamę NGA" (czyli sieci nowej generacji) uznaje się adres, gdzie maksymalna przepustowość nie osiąga 100 Mb/s. Takich punktów jest w Polsce aż 2208115.

Z drugiej strony, najpopularniejszą prędkością w kraju pozostaje 1000 Mb/s, którą może mieć ponad 4,4 miliona adresów. To pokazuje, jak wielki jest rozstrzał między cyfrowymi liderami a obszarami, które wciąż czekają na porządną infrastrukturę. Dominującą technologią staje się światłowód – aż 64,84% wszystkich detalicznych, rzeczywistych połączeń jest realizowanych w tej technologii.

Co dalej z białymi plamami?

Nowe mapy mają ułatwić planowanie inwestycji zarówno firmom telekomunikacyjnym, jak i samorządom. Raport ujawnia również konkretne plany na przyszłość. Przedsiębiorcy zgłosili komercyjne plany inwestycyjne obejmujące ponad 1,6 miliona punktów adresowych.

Dodatkowo, w ramach programów finansowanych ze środków publicznych (Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) planuje się podłączenie kolejnych 917379 adresów. Dzięki tym środkom, w najbliższych latach dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 300 Mb/s ma uzyskać nawet ponad 1,6 miliona gospodarstw domowych.