Play znowu górą, a Plus szoruje po dnie. Tak Polacy przenoszą numery

Rynek zwalnia, ale wciąż jest gorąco

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że od kwietnia do czerwca 2025 roku w sieciach mobilnych przeniesiono łącznie 394944 numery. To o blisko 50 tysięcy mniej niż w pierwszym kwartale tego roku, kiedy to operatora zmieniło 444690 numerów. Najgorętszym miesiącem drugiego kwartału był kwiecień, w którym odnotowano 139376 przeniesień. W maju było ich 134564, a w czerwcu już tylko 121004.